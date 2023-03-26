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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Кубань
Волгарь - Кубань: обзор матча 26 марта 2023
Волгарь
26.03.2023, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Кубань
68'
Д. Липовой
53'
Н. Абдоков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Кубань
90'
+1
Вторая желтая
А. Позняк
83'
Замена
И. Безденежных
️️️️
Г. Махатадзе
83'
Замена
А. Рыбин
️️️️
А. Смирнов
Замена
К. Косарев
️️️️
Д. Липовой
82'
70'
Замена
В. Чуперка
️️️️
Н. Абдоков
ГОЛ! 1:1!
Д. Липовой
68'
Замена
А. Гилязетдинов
️️️️
А. Носов
59'
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Делькин
59'
53'
ГОЛ! 0:1!
Н. Абдоков
Замена
Д. Смирнов
️️️️
Д. Лесников
46'
19'
Желтая карточка
А. Позняк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Алексей Павлишин
ЦП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
91
Артем Филиппов
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
7
Марк Полушин
ЦФ
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
87
Игорь Безденежных
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
15
Аркадий Солоп
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
4-1-2-3
81
Смирнов
5
Гаврилович
4
Локтионов
3
Ведерников
22
Хомуха
7
Павлишин
9
Липовой
31
Ткачук
11
Носов
90
Делькин
17
Лесников
4-2-3-1
1
Нестеренко
81
Сидоров
72
Позняк
30
Таказов
96
Смирнов
21
Махатадзе
6
Родин
10
Лаук
99
Абдоков
11
Цаллагов
99
Щеткин
17
Лесников
7
Смирнов
7
Смирнов
17
Лесников
90
Делькин
9
Муллин
9
Муллин
90
Делькин
9
Липовой
22
Косарев
22
Косарев
9
Липовой
11
Носов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
11
Носов
96
Смирнов
22
Рыбин
22
Рыбин
96
Смирнов
21
Махатадзе
87
Безденежных
87
Безденежных
21
Махатадзе
99
Абдоков
92
Чуперка
92
Чуперка
99
Абдоков
Остались в запасе
Волгарь
Кубань
1
Владислав Ямпольский
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
91
Артем Филиппов
ОП
13
Александр Бутенко
ЦФ
7
Марк Полушин
ЦФ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Сергей Ещенко
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
15
Аркадий Солоп
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
Остались в запасе
1
Владислав Ямпольский
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
91
Артем Филиппов
ОП
13
Александр Бутенко
ЦФ
7
Марк Полушин
ЦФ
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Сергей Ещенко
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
15
Аркадий Солоп
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
Статистика матча Волгарь - Кубань
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волгарь
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2 : 2
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Волгарь
0 : 1
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Рустам Равилов (Саранск)
Сергей Ядров (Калининград)
Резервный судья:
Данила Цурков (Москва)
Делегат:
Владимир Карпович (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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