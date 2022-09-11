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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Волга
Волгарь - Волга: обзор матча 11 сентября 2022
Волгарь
11.09.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Волга
3'
И. Стефанович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Волга
85'
Замена
Д. Рахманов
️️️️
Ч. Магомадов
Замена
А. Носов
️️️️
А. Делькин
84'
Желтая карточка
Д. Ведерников
82'
Замена
В. Царукян
️️️️
Д. Смирнов
71'
Желтая карточка
Р. Локтионов
70'
Замена
М. Агеев
️️️️
И. Стефанович
64'
Замена
И. Ращеня
️️️️
Д. Лесников
64'
46'
Замена
Е. Воронин
️️️️
Т. Джикия
Желтая карточка
А. Гаврилович
45'
+1
Желтая карточка
Д. Лесников
42'
ГОЛ! 1:0!
И. Стефанович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
23
Илья Стефанович
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Волга
1
Андрей Климович
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
23
Руслан Махмутов
ЦП
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
11
Александр Носов
ЦФ
7
Марк Полушин
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Волга
1
Семен Морозов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
9
Билал Билалов
ЦФ
4-1-1-4
81
Смирнов
6
Печенкин
4
Локтионов
3
Ведерников
5
Гаврилович
8
Капленко
7
Смирнов
23
Стефанович
43
Гилязетдинов
17
Лесников
90
Делькин
4-1-2-1-2
1
Климович
5
Кутин
95
Магомадов
30
Хабибуллин
23
Абазов
7
Герюгов
41
Сапета
23
Махмутов
7
Арсентьев
89
Джикия
13
Цыганцов
17
Лесников
4
Ращеня
4
Ращеня
17
Лесников
7
Смирнов
80
Царукян
80
Царукян
7
Смирнов
90
Делькин
11
Носов
11
Носов
90
Делькин
23
Стефанович
13
Агеев
13
Агеев
23
Стефанович
95
Магомадов
8
Рахманов
8
Рахманов
95
Магомадов
89
Джикия
37
Воронин
37
Воронин
89
Джикия
Остались в запасе
Волгарь
Волга
30
Дмитрий Саганович
ВР
7
Марк Полушин
ЦФ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
1
Семен Морозов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
7
Марк Полушин
ЦФ
Остались в запасе
2
Александр Гапечкин
ПЗ
1
Семен Морозов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Статистика матча Волгарь - Волга
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
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- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Сергей Ядров (Калининград)
Александр Приходько (Москва)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Центральный
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