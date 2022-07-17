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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Акрон
Волгарь - Акрон: обзор матча 17 июля 2022
Волгарь
17.07.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Акрон
12'
И. Стефанович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Акрон
Желтая карточка
Д. Лесников
90'
+4
Желтая карточка
О. Смирнов
90'
+3
90'
Желтая карточка
Д. Полубояринов
85'
Замена
Д. Сагуткин
️️️️
М. Палиенко
Замена
Н. Печенкин
️️️️
А. Гаврилович
77'
Замена
В. Брагин
️️️️
М. Агеев
77'
Замена
В. Царукян
️️️️
А. Делькин
73'
72'
Замена
К. Базелюк
️️️️
И. Чудин
Замена
Д. Лесников
️️️️
И. Стефанович
64'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Бутенко
64'
63'
Замена
В. Азаров
️️️️
С. Макаров
63'
Замена
П. Шакуро
️️️️
А. Килин
46'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
Е. Песегов
ГОЛ! 1:0!
И. Стефанович
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
69
Данила Козлов
ЛЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ПЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
90
Артем Делькин
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
12
Владимир Марухин
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
18
Антон Килин
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
4
Константин Савичев
АП
9
Карим Гираев
ЦФ
99
Максим Палиенко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
11
Александр Носов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
10
Артур Максимчук
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-2-1-3
81
Смирнов
69
Козлов
4
Локтионов
5
Гаврилович
3
Ведерников
7
Павлишин
8
Талалай
90
Делькин
13
Агеев
13
Бутенко
23
Стефанович
4-1-2-1-2
24
Магомедов
18
Килин
4
Рогач
58
Зуев
12
Марухин
6
Макаров
27
Чудин
7
Песегов
4
Савичев
99
Палиенко
9
Гираев
90
Делькин
80
Царукян
80
Царукян
90
Делькин
13
Агеев
11
Брагин
11
Брагин
13
Агеев
13
Бутенко
11
Носов
11
Носов
13
Бутенко
23
Стефанович
17
Лесников
17
Лесников
23
Стефанович
5
Гаврилович
6
Печенкин
6
Печенкин
5
Гаврилович
18
Килин
90
Шакуро
90
Шакуро
18
Килин
7
Песегов
20
Полубояринов
20
Полубояринов
7
Песегов
6
Макаров
99
Азаров
99
Азаров
6
Макаров
27
Чудин
10
Базелюк
10
Базелюк
27
Чудин
99
Палиенко
3
Сагуткин
3
Сагуткин
99
Палиенко
Остались в запасе
Волгарь
Акрон
7
Данила Смирнов
ЦП
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
8
Никита Капленко
ОП
10
Артур Максимчук
ЦФ
77
Дмитрий Сасин
АП
71
Максим Матвеев
ЛЗ
31
Дмитрий Нагаев
ВР
Главный тренер
Виталий Панов
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
8
Никита Капленко
ОП
Остались в запасе
10
Артур Максимчук
ЦФ
77
Дмитрий Сасин
АП
71
Максим Матвеев
ЛЗ
31
Дмитрий Нагаев
ВР
Главный тренер
Виталий Панов
Статистика матча Волгарь - Акрон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Виталий Жолобов (Волгоград)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
Центральный
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