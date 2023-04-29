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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Волгарь
КАМАЗ - Волгарь: обзор матча 29 апреля 2023
КАМАЗ
29.04.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Волгарь
1'
А. Арустамян
43'
И. Бадртдинов
56'
Д. Смирнов
89'
Д. Смирнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Волгарь
Желтая карточка
А. Полюткин
90'
+1
89'
ГОЛ! 2:2!
Д. Смирнов
Замена
А. Абрамов
️️️️
И. Бадртдинов
83'
Желтая карточка
И. Бадртдинов
69'
Замена
В. Бабаев
️️️️
А. Арустамян
68'
Замена
А. Куликов
️️️️
Ю. Кириллов
68'
56'
ГОЛ! 2:1!
Д. Смирнов
Замена
В. Свежов
️️️️
Б. Рейхмен
46'
46'
Замена
А. Носов
️️️️
Д. Талалай
46'
Замена
А. Павлишин
️️️️
А. Гилязетдинов
ГОЛ! 2:0!
И. Бадртдинов
43'
28'
Желтая карточка
Д. Смирнов
Желтая карточка
Б. Рейхмен
22'
9'
Желтая карточка
Д. Ведерников
ГОЛ! 1:0!
А. Арустамян
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
70
Руслан Мамишов
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
2-5-2-1
71
Мамин
20
Полюткин
65
Толстопятов
70
Арустамян
42
Кириллов
11
Гаглоев
96
Мохаммад
97
Таликин
56
Рейхмен
19
Бадртдинов
9
Гираев
4-2-2-2
81
Смирнов
69
Козлов
22
Хомуха
3
Ведерников
4
Локтионов
7
Смирнов
8
Талалай
31
Ткачук
9
Липовой
43
Гилязетдинов
90
Делькин
42
Кириллов
91
Куликов
91
Куликов
42
Кириллов
19
Бадртдинов
4
Абрамов
4
Абрамов
19
Бадртдинов
56
Рейхмен
6
Свежов
6
Свежов
56
Рейхмен
70
Арустамян
11
Бабаев
11
Бабаев
70
Арустамян
43
Гилязетдинов
7
Павлишин
7
Павлишин
43
Гилязетдинов
8
Талалай
11
Носов
11
Носов
8
Талалай
Остались в запасе
КАМАЗ
Волгарь
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
70
Руслан Мамишов
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Владислав Ямпольский
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
70
Руслан Мамишов
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Владислав Ямпольский
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча КАМАЗ - Волгарь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Калуга
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31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
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0 : 1
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Юрий Ярушкин (Вологда)
Максим Белокур (Находка)
Резервный судья:
Артур Сагдиев (Набережные Челны)
Делегат:
Максим Шаров (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Юрий Куница (Краснодар)
Стадион:
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