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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Динамо Мх
Волгарь - Динамо Мх: обзор матча 31 июля 2022
Волгарь
31.07.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Мх
64'
А. Делькин
90+4'
А. Делькин
90+1'
К. Ибрагимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Динамо Мх
Желтая карточка
А. Делькин
90'
+5
Замена
Д. Козлов
️️️️
Д. Талалай
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
А. Делькин
90'
+4
Желтая карточка
Д. Талалай
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Ибрагимов
86'
Замена
А. Сохиев
️️️️
Р. Халимбеков
81'
Замена
С. Кагермазов
️️️️
О. Красильниченко
75'
Желтая карточка
Р. Халимбеков
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Носов
74'
Замена
М. Агеев
️️️️
И. Стефанович
69'
68'
Замена
А. Вагидов
️️️️
А. Гаджиев
68'
Замена
Ч. Агабалаев
️️️️
Э. Атабаев
ГОЛ! 1:0!
А. Делькин
64'
48'
Желтая карточка
М. Алибеков
Замена
Д. Лесников
️️️️
А. Гилязетдинов
46'
Замена
А. Павлишин
️️️️
Н. Капленко
46'
Желтая карточка
Д. Ведерников
19'
Желтая карточка
А. Гилязетдинов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Динамо Мх
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
36
Никита Шищенко
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
7
Данила Смирнов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
90
Артур Сохиев
ЦФ
19
Арсен Вагидов
ЦФ
4-1-1-4
81
Смирнов
6
Печенкин
4
Локтионов
5
Гаврилович
3
Ведерников
8
Капленко
8
Талалай
43
Гилязетдинов
11
Носов
90
Делькин
23
Стефанович
3-2-3-1-1
1
Хамхоев
99
Алибеков
4
Ибрагимов
4
Шумахов
33
Халимбеков
3
Красильниченко
47
Глушков
18
Атабаев
22
Юсупов
70
Гаджиев
9
Дибиргаджиев
8
Талалай
69
Козлов
69
Козлов
8
Талалай
8
Капленко
7
Павлишин
7
Павлишин
8
Капленко
43
Гилязетдинов
17
Лесников
17
Лесников
43
Гилязетдинов
11
Носов
13
Бутенко
13
Бутенко
11
Носов
23
Стефанович
13
Агеев
13
Агеев
23
Стефанович
3
Красильниченко
13
Кагермазов
13
Кагермазов
3
Красильниченко
18
Атабаев
70
Агабалаев
70
Агабалаев
18
Атабаев
33
Халимбеков
90
Сохиев
90
Сохиев
33
Халимбеков
70
Гаджиев
19
Вагидов
19
Вагидов
70
Гаджиев
Остались в запасе
Волгарь
Динамо Мх
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
36
Никита Шищенко
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
Главный тренер
Горан Алексич
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
36
Никита Шищенко
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
Главный тренер
Горан Алексич
Статистика матча Волгарь - Динамо Мх
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Рустам Равилов (Саранск)
Делегат:
Полина Папыева (Москва)
Инспектор:
Александр Колобаев (Москва)
Стадион:
Центральный
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