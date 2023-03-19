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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Волгарь
Нефтехимик - Волгарь: обзор матча 19 марта 2023
Нефтехимик
19.03.2023, воскресенье, 17:30
Россия. Первая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Волгарь
61'
В. Галиулин
8'
Д. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Волгарь
Замена
Р. Янушковский
️️️️
А. Котик
84'
Замена
С. Джамилов
️️️️
Р. Денисов
78'
74'
Замена
Д. Талалай
️️️️
А. Павлишин
62'
Замена
Д. Лесников
️️️️
В. Царукян
ГОЛ! 1:1!
В. Галиулин
61'
57'
Желтая карточка
В. Царукян
Желтая карточка
Н. Калугин
53'
46'
Замена
А. Гаврилович
️️️️
Д. Козлов
46'
Замена
А. Делькин
️️️️
К. Муллин
35'
Желтая карточка
Д. Козлов
23'
Желтая карточка
К. Муллин
Желтая карточка
В. Галиулин
13'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
16
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Волгарь
7
Данила Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Алексей Павлишин
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
10
Роман Янушковский
ПВ
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
11
Александр Носов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
3-3-2-2
96
Обухов
44
Калугин
5
Зорин
21
Бердников
5
Москвичев
83
Лайкин
16
Денисов
21
Галиулин
2
Ситдиков
9
Котик
10
Базелюк
4-1-3-2
7
Смирнов
22
Хомуха
69
Козлов
3
Ведерников
4
Локтионов
7
Павлишин
31
Ткачук
80
Царукян
9
Липовой
43
Гилязетдинов
9
Муллин
16
Денисов
7
Джамилов
7
Джамилов
16
Денисов
9
Котик
10
Янушковский
10
Янушковский
9
Котик
69
Козлов
5
Гаврилович
5
Гаврилович
69
Козлов
9
Муллин
90
Делькин
90
Делькин
9
Муллин
80
Царукян
17
Лесников
17
Лесников
80
Царукян
7
Павлишин
8
Талалай
8
Талалай
7
Павлишин
Остались в запасе
Нефтехимик
Волгарь
20
Игорь Школик
ЦП
1
Андрей Голубев
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
17
Павел Котов
ЛЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
22
Кирилл Косарев
ЦФ
1
Владислав Ямпольский
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
11
Александр Носов
ПВ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
Остались в запасе
20
Игорь Школик
ЦП
1
Андрей Голубев
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
17
Павел Котов
ЛЗ
Остались в запасе
22
Кирилл Косарев
ЦФ
1
Владислав Ямпольский
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
11
Александр Носов
ПВ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Нефтехимик - Волгарь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Михаил Шпильфогель (Ленинградская область)
Резервный судья:
Герман Коваленко (Казань)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Сергей Андреев (Новосибирск)
Стадион:
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