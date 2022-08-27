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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Нефтехимик
Волгарь - Нефтехимик: обзор матча 27 августа 2022
Волгарь
27.08.2022, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Нефтехимик
54'
М. Уридия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Нефтехимик
80'
Замена
И. Школик
️️️️
В. Галиулин
79'
Замена
Р. Янушковский
️️️️
М. Лайкин
Желтая карточка
Н. Печенкин
77'
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Делькин
72'
Замена
А. Носов
️️️️
Д. Ведерников
72'
61'
Замена
Е. Черкес
️️️️
В. Москвичев
Замена
В. Царукян
️️️️
И. Ращеня
61'
56'
Желтая карточка
В. Москвичев
54'
ГОЛ! 0:1!
М. Уридия
Желтая карточка
А. Делькин
39'
Желтая карточка
И. Ращеня
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
36
Никита Шищенко
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
7
Марк Полушин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
3-2-2-3
81
Смирнов
69
Козлов
4
Локтионов
4
Ращеня
3
Ведерников
6
Печенкин
7
Павлишин
8
Талалай
17
Лесников
90
Делькин
43
Гилязетдинов
3-2-4-1
96
Обухов
12
Ширяев
44
Калугин
21
Бердников
5
Москвичев
83
Лайкин
2
Хубаев
2
Ситдиков
23
Безруков
21
Галиулин
25
Уридия
4
Ращеня
80
Царукян
80
Царукян
4
Ращеня
3
Ведерников
11
Носов
11
Носов
3
Ведерников
90
Делькин
13
Бутенко
13
Бутенко
90
Делькин
5
Москвичев
8
Черкес
8
Черкес
5
Москвичев
21
Галиулин
20
Школик
20
Школик
21
Галиулин
83
Лайкин
10
Янушковский
10
Янушковский
83
Лайкин
Остались в запасе
Волгарь
Нефтехимик
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
36
Никита Шищенко
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
7
Марк Полушин
ЦФ
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
11
Антон Терехов
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
36
Никита Шищенко
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
7
Марк Полушин
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
11
Антон Терехов
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Волгарь - Нефтехимик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
Помощники судьи:
Хамид Талаев (Грозный)
Александо Чекалин (Воронеж)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
Центральный
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