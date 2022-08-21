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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Волгарь
Уфа - Волгарь: обзор матча 21 августа 2022
Уфа
21.08.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Волгарь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Волгарь
Замена
А. Погосов
️️️️
В. Камилов
83'
81'
Замена
А. Гаврилович
️️️️
Д. Козлов
Желтая карточка
Д. Ортис
74'
71'
Замена
В. Царукян
️️️️
И. Стефанович
Замена
Д. Ахатов
️️️️
А. Сухов
62'
61'
Замена
М. Агеев
️️️️
Д. Лесников
Замена
Д. Емельянов
️️️️
Т. Жамалетдинов
60'
Замена
А. Никитин
️️️️
Р. Минаев
59'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Ведерников
Желтая карточка
К. Карп
23'
21'
Желтая карточка
Д. Талалай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
70
Дилан Ортис
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЦЗ
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
6
Никита Белоусов
ОП
9
Хайдар Халилов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
13
Михаил Агеев
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
3-2-2-3
81
Кукушкин
15
Плиев
3
Ботака-Иобома
33
Сухов
6
Фищенко
55
Карп
50
Голубев
18
Камилов
75
Жамалетдинов
77
Минаев
70
Ортис
4-2-4
81
Смирнов
69
Козлов
4
Локтионов
3
Ведерников
6
Печенкин
7
Павлишин
8
Талалай
23
Стефанович
90
Делькин
43
Гилязетдинов
17
Лесников
75
Жамалетдинов
99
Емельянов
99
Емельянов
75
Жамалетдинов
33
Сухов
23
Ахатов
23
Ахатов
33
Сухов
77
Минаев
7
Никитин
7
Никитин
77
Минаев
18
Камилов
24
Погосов
24
Погосов
18
Камилов
69
Козлов
5
Гаврилович
5
Гаврилович
69
Козлов
23
Стефанович
80
Царукян
80
Царукян
23
Стефанович
17
Лесников
13
Агеев
13
Агеев
17
Лесников
Остались в запасе
Уфа
Волгарь
9
Хайдар Халилов
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЦЗ
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
6
Никита Белоусов
ОП
Главный тренер
Денис Попов
8
Никита Капленко
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Остались в запасе
9
Хайдар Халилов
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЦЗ
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
6
Никита Белоусов
ОП
Остались в запасе
8
Никита Капленко
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Статистика матча Уфа - Волгарь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Максим Каюмов (Москва)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Сергей Андреев (Новосибирск)
Стадион:
Нефтяник
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