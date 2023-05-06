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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Волгарь
Шинник - Волгарь: обзор матча 06 мая 2023
Шинник
06.05.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Волгарь
22'
Д. Самойлов
32'
Д. Самойлов
14'
А. Носов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Волгарь
Желтая карточка
Д. Вамбольт
90'
82'
Замена
И. Ращеня
️️️️
В. Царукян
Замена
Д. Петрунин
️️️️
И. Соколов
80'
73'
Замена
Д. Лесников
️️️️
А. Носов
73'
Замена
К. Косарев
️️️️
Д. Липовой
Желтая карточка
Р. Емельянов
72'
Желтая карточка
А. Семейкин
67'
61'
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Делькин
46'
Замена
Д. Талалай
️️️️
А. Павлишин
Замена
А. Терехов
️️️️
И. Грузнов
42'
ГОЛ! 2:1!
Д. Самойлов
32'
Замена
И. Грузнов
️️️️
Э. Низамутдинов
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Самойлов
22'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Носов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
11
Александр Носов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
76
Арсений Прокуроров
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
11
Антон Терехов
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
3-1-3-2-1
95
Вамбольт
28
Семенов
19
Осипов
28
Семейкин
92
Емельянов
15
Самойлов
5
Зинков
32
Соколов
10
Савинов
32
Кулишев
81
Низамутдинов
3-2-2-3
81
Смирнов
4
Локтионов
22
Хомуха
69
Козлов
7
Смирнов
7
Павлишин
80
Царукян
9
Липовой
43
Гилязетдинов
90
Делькин
11
Носов
32
Соколов
3
Петрунин
3
Петрунин
32
Соколов
Грузнов
11
Терехов
11
Терехов
Грузнов
81
Низамутдинов
36
Грузнов
36
Грузнов
81
Низамутдинов
80
Царукян
4
Ращеня
4
Ращеня
80
Царукян
7
Павлишин
8
Талалай
8
Талалай
7
Павлишин
11
Носов
17
Лесников
17
Лесников
11
Носов
9
Липовой
22
Косарев
22
Косарев
9
Липовой
90
Делькин
9
Муллин
9
Муллин
90
Делькин
Остались в запасе
Шинник
Волгарь
47
Михаил Филиппов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
72
Андрей Батютин
ЛВ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
1
Владислав Ямпольский
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
13
Александр Бутенко
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
72
Андрей Батютин
ЛВ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
Остались в запасе
1
Владислав Ямпольский
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
13
Александр Бутенко
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Статистика матча Шинник - Волгарь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Помощники судьи:
Илья Елеференко (Москва)
Алексей Линкин (Воронеж)
Резервный судья:
Андрей Прокопов (Ярославль)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
Стадион:
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