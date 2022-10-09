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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - КАМАЗ
Волгарь - КАМАЗ: обзор матча 09 октября 2022
Волгарь
09.10.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
КАМАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - КАМАЗ
90'
+10
Вторая желтая
Н. Маляров
90'
+8
Желтая карточка
А. Мамин
Желтая карточка
Р. Локтионов
90'
+3
90'
+3
Вторая желтая
А. Мохаммад
87'
Замена
З. Тарасенко
️️️️
В. Бабаев
80'
Желтая карточка
А. Мохаммад
80'
Замена
А. Сикоев
️️️️
С. Серченков
Замена
Д. Смирнов
️️️️
И. Стефанович
80'
75'
Желтая карточка
Н. Маляров
69'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
В. Пальцев
69'
Замена
Р. Аюкин
️️️️
А. Абрамов
69'
Замена
Н. Маляров
️️️️
А. Исик
Замена
А. Носов
️️️️
А. Бутенко
61'
Замена
Д. Лесников
️️️️
А. Делькин
61'
59'
Желтая карточка
В. Пальцев
Вторая желтая
Д. Талалай
57'
Желтая карточка
В. Царукян
43'
Желтая карточка
А. Павлишин
33'
14'
Желтая карточка
А. Абрамов
Желтая карточка
Д. Талалай
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
87
Артем Исик
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
11
Александр Носов
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
7
Марк Полушин
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
17
Илья Голятов
ЦФ
4-2-1-3
81
Смирнов
4
Локтионов
3
Ведерников
69
Козлов
6
Печенкин
7
Павлишин
8
Талалай
80
Царукян
90
Делькин
13
Бутенко
23
Стефанович
4-1-3-2
71
Мамин
4
Абрамов
20
Полюткин
17
Пальцев
91
Куликов
87
Исик
96
Мохаммад
97
Таликин
11
Гаглоев
8
Серченков
11
Бабаев
13
Бутенко
11
Носов
11
Носов
13
Бутенко
90
Делькин
17
Лесников
17
Лесников
90
Делькин
23
Стефанович
7
Смирнов
7
Смирнов
23
Стефанович
17
Пальцев
10
Кирсанов
10
Кирсанов
17
Пальцев
4
Абрамов
7
Аюкин
7
Аюкин
4
Абрамов
8
Серченков
70
Сикоев
70
Сикоев
8
Серченков
11
Бабаев
8
Тарасенко
8
Тарасенко
11
Бабаев
87
Исик
7
Маляров
7
Маляров
87
Исик
Остались в запасе
Волгарь
КАМАЗ
13
Михаил Агеев
ЦФ
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Марк Полушин
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
1
Алексей Смирнов
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
19
Ильнур Бадртдинов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
13
Михаил Агеев
ЦФ
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Марк Полушин
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
19
Ильнур Бадртдинов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Волгарь - КАМАЗ
4
1
2
5
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Стадион:
Центральный
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