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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Уфа
Волгарь - Уфа: обзор матча 12 марта 2023
Волгарь
12.03.2023, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
77'
Д. Ткачук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Уфа
90'
+3
Желтая карточка
А. Мухин
Замена
И. Ращеня
️️️️
Д. Ткачук
90'
89'
Желтая карточка
Р. Минаев
Желтая карточка
И. Хомуха
82'
82'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
А. Никитин
ГОЛ! 1:0!
Д. Ткачук
77'
Желтая карточка
К. Муллин
73'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Гилязетдинов
70'
68'
Замена
И. Темников
️️️️
А. Голубев
Замена
А. Делькин
️️️️
Д. Лесников
61'
Замена
К. Муллин
️️️️
К. Косарев
61'
Желтая карточка
Д. Ткачук
41'
33'
Желтая карточка
Д. Емельянов
Желтая карточка
Д. Липовой
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Алексей Павлишин
ЦП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Уфа
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
91
Артем Филиппов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
7
Марк Полушин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
55
Кэтэлин Карп
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
23
Данил Ахатов
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
4-1-2-3
81
Смирнов
4
Локтионов
69
Козлов
3
Ведерников
22
Хомуха
7
Павлишин
31
Ткачук
9
Липовой
43
Гилязетдинов
22
Косарев
17
Лесников
3-3-3-1
1
Хамхоев
33
Сухов
29
Мухин
3
Ботака-Иобома
50
Голубев
99
Емельянов
94
Евсеев
17
Касинтура
7
Никитин
24
Погосов
77
Минаев
31
Ткачук
4
Ращеня
4
Ращеня
31
Ткачук
17
Лесников
90
Делькин
90
Делькин
17
Лесников
43
Гилязетдинов
11
Носов
11
Носов
43
Гилязетдинов
22
Косарев
9
Муллин
9
Муллин
22
Косарев
50
Голубев
11
Темников
11
Темников
50
Голубев
7
Никитин
84
Молтенинов
84
Молтенинов
7
Никитин
Остались в запасе
Волгарь
Уфа
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
91
Артем Филиппов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
7
Марк Полушин
ЦФ
81
Иван Кукушкин
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
23
Данил Ахатов
АП
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
91
Артем Филиппов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
7
Марк Полушин
ЦФ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
23
Данил Ахатов
АП
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Статистика матча Волгарь - Уфа
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Андрей Кужелев (Пикалево)
Резервный судья:
Богдан Головко (Волгоград)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
Центральный
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