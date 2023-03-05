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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Волгарь
Енисей - Волгарь: обзор матча 05 марта 2023
Енисей
05.03.2023, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Волгарь
10'
Н. Глушков
51'
А. Ломакин
6'
Д. Липовой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Волгарь
86'
Желтая карточка
Д. Козлов
81'
Замена
К. Косарев
️️️️
Д. Липовой
Замена
В. Кичин
️️️️
В. Бардыбахин
79'
Замена
Я. Ивакин
️️️️
Н. Раздорских
76'
72'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Гилязетдинов
Замена
А. Канаплин
️️️️
А. Ломакин
69'
Желтая карточка
Е. Иванов
68'
63'
Замена
️️️️
А. Павлишин
63'
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Делькин
63'
Замена
Д. Лесников
️️️️
В. Царукян
Желтая карточка
О. Ланин
61'
ГОЛ! 2:1!
А. Ломакин
51'
Замена
А. Окладников
️️️️
Е. Апушников
46'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
И. Савицкий
46'
ГОЛ! 1:1!
Н. Глушков
10'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Липовой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
99
Егор Апушников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Алексей Павлишин
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Енисей
89
Андрей Широков
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
20
Ярослав Ивакин
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
4-1-3-1-1
23
Антипин
47
Савицкий
5
Стежко
2
Хозин
13
Бардыбахин
64
Ланин
21
Раздорских
90
Ломакин
8
Иванов
19
Глушков
99
Апушников
4-1-3-2
81
Смирнов
69
Козлов
3
Ведерников
5
Гаврилович
4
Локтионов
7
Павлишин
9
Липовой
80
Царукян
31
Ткачук
43
Гилязетдинов
90
Делькин
13
Бардыбахин
2
Кичин
2
Кичин
13
Бардыбахин
47
Савицкий
24
Кахидзе
24
Кахидзе
47
Савицкий
99
Апушников
75
Окладников
75
Окладников
99
Апушников
90
Ломакин
8
Канаплин
8
Канаплин
90
Ломакин
21
Раздорских
20
Ивакин
20
Ивакин
21
Раздорских
9
Липовой
22
Косарев
22
Косарев
9
Липовой
80
Царукян
17
Лесников
17
Лесников
80
Царукян
90
Делькин
9
Муллин
9
Муллин
90
Делькин
43
Гилязетдинов
11
Носов
11
Носов
43
Гилязетдинов
Остались в запасе
Енисей
Волгарь
89
Андрей Широков
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
33
Херман Феррейра
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
Главный тренер
Вадим Гаранин
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ЦП
Остались в запасе
89
Андрей Широков
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
33
Херман Феррейра
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ЦП
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Енисей - Волгарь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Алексей Ермилов (Москва)
Виктор Медведев (Москва)
Резервный судья:
Евгений Галимов (Екатеринбург)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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