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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Рубин
Волгарь - Рубин: обзор матча 07 апреля 2023
Волгарь
07.04.2023, пятница, 18:00
Россия. Первая лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Рубин
Замена
Д. Ведерников
️️️️
А. Павлишин
86'
83'
Желтая карточка
О. Иванов
81'
Замена
М. Костюков
️️️️
М. Уридия
77'
Замена
О. Иванов
️️️️
У. Рахмоналиев
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Делькин
77'
Замена
Н. Печенкин
️️️️
И. Хомуха
77'
Замена
Д. Талалай
️️️️
Д. Смирнов
72'
68'
Замена
А. Попов
️️️️
Р. Ашурматов
46'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Д. Фамейе
46'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
Э. Набиуллин
45'
+2
Желтая карточка
Д. Фамейе
42'
Желтая карточка
М. Уридия
11'
Желтая карточка
Е. Тесленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Рубин
66
Никита Янович
ВР
31
Александр Беленов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
45
Димитар Митков
ЦФ
3-2-3-2
81
Смирнов
22
Хомуха
4
Локтионов
69
Козлов
7
Смирнов
7
Павлишин
9
Липовой
80
Царукян
31
Ткачук
90
Делькин
43
Гилязетдинов
3-3-1-2
99
Дюпин
27
Грицаенко
14
Мартынович
5
Ашурматов
3
Набиуллин
7
Рахмоналиев
71
Самошников
21
Зотов
7
Фамейе
25
Уридия
7
Павлишин
3
Ведерников
3
Ведерников
7
Павлишин
22
Хомуха
6
Печенкин
6
Печенкин
22
Хомуха
7
Смирнов
8
Талалай
8
Талалай
7
Смирнов
90
Делькин
9
Муллин
9
Муллин
90
Делькин
3
Набиуллин
70
Кабутов
70
Кабутов
3
Набиуллин
7
Рахмоналиев
19
Иванов
19
Иванов
7
Рахмоналиев
25
Уридия
77
Костюков
77
Костюков
25
Уридия
5
Ашурматов
18
Попов
18
Попов
5
Ашурматов
7
Фамейе
99
Лисакович
99
Лисакович
7
Фамейе
Остались в запасе
Волгарь
Рубин
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
13
Александр Бутенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
66
Никита Янович
ВР
31
Александр Беленов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
13
Александр Бутенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
66
Никита Янович
ВР
31
Александр Беленов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Волгарь - Рубин
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Роман Милюченко (Санкт-Петербург)
Виталий Жолобов (Волжский)
Резервный судья:
Владимир Фалов (Москва)
Делегат:
Игорь Крапивко (Московская область)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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