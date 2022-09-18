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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Рубин - Волгарь
Рубин - Волгарь: обзор матча 18 сентября 2022
Рубин
18.09.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Волгарь
33'
А. Дзагоев
70'
Д. Кабутов
77'
В. Лисакович
74'
Н. Печенкин
85'
В. Царукян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Волгарь
85'
ГОЛ! 3:2!
В. Царукян
Замена
А. Попов
️️️️
Д. Фамейе
81'
ГОЛ! 3:1!
В. Лисакович
77'
76'
Замена
Н. Капленко
️️️️
Д. Смирнов
76'
Замена
В. Царукян
️️️️
М. Агеев
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Зотов
75'
Замена
В. Чуперка
️️️️
А. Дзагоев
75'
74'
ГОЛ! 2:1!
Н. Печенкин
ГОЛ! 2:0!
Д. Кабутов
70'
69'
Красная карточка
А. Гилязетдинов
Замена
И. Горбунов
️️️️
Р. Безруков
63'
Замена
В. Лисакович
️️️️
М. Костюков
62'
60'
Замена
И. Ращеня
️️️️
А. Носов
43'
Желтая карточка
И. Стефанович
Желтая карточка
Р. Безруков
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Дзагоев
33'
12'
Желтая карточка
А. Гилязетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
6
Али Аднан
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
7
Данила Смирнов
ЦП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
80
Валерий Царукян
АП
7
Марк Полушин
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
4-4-1-1
99
Дюпин
6
Аднан
71
Самошников
2
Тесленко
70
Кабутов
21
Зотов
38
Мусаев
23
Безруков
66
Дзагоев
77
Костюков
7
Фамейе
3-2-5
81
Смирнов
6
Печенкин
4
Локтионов
69
Козлов
8
Талалай
7
Смирнов
17
Лесников
43
Гилязетдинов
13
Агеев
11
Носов
23
Стефанович
23
Безруков
17
Горбунов
17
Горбунов
23
Безруков
21
Зотов
19
Иванов
19
Иванов
21
Зотов
66
Дзагоев
92
Чуперка
92
Чуперка
66
Дзагоев
7
Фамейе
18
Попов
18
Попов
7
Фамейе
77
Костюков
99
Лисакович
99
Лисакович
77
Костюков
7
Смирнов
8
Капленко
8
Капленко
7
Смирнов
11
Носов
4
Ращеня
4
Ращеня
11
Носов
13
Агеев
80
Царукян
80
Царукян
13
Агеев
Остались в запасе
Рубин
Волгарь
31
Александр Беленов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
30
Дмитрий Саганович
ВР
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
7
Марк Полушин
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
7
Марк Полушин
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Рубин - Волгарь
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Сергей Хральцов (Москва)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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