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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Волгарь
Краснодар-2 - Волгарь: обзор матча 06 ноября 2022
Краснодар-2
06.11.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Волгарь
32'
А. Гилязетдинов
39'
Д. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Волгарь
Желтая карточка
Р. Апеков
90'
+1
86'
Замена
В. Брагин
️️️️
Д. Лесников
86'
Замена
А. Гаврилович
️️️️
Д. Козлов
86'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Гилязетдинов
76'
Замена
А. Делькин
️️️️
В. Царукян
Желтая карточка
М. Сухорученко
73'
Замена
И. Губжоков
️️️️
В. Якимов
72'
68'
Желтая карточка
И. Ращеня
66'
Желтая карточка
Д. Лесников
Замена
Р. Апеков
️️️️
И. Манелов
46'
Замена
Н. Плотников
️️️️
Д. Кокоев
46'
Замена
И. Дэвид Ндука
️️️️
А. Мацукатов
46'
Замена
В. Самко
️️️️
М. Кутовой
46'
43'
Желтая карточка
Р. Локтионов
39'
ГОЛ! 0:2!
Д. Козлов
35'
Желтая карточка
Д. Козлов
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Гилязетдинов
21'
Желтая карточка
Д. Талалай
18'
Замена
И. Ращеня
️️️️
Д. Смирнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Олег Ознобихин
АП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
94
Дмитрий Кучугура
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
11
Владислав Брагин
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Штепа
28
Жилкин
35
Гайворонский
44
Сухорученко
44
Исаенко
23
Якимов
17
Кокоев
15
Мацукатов
2
Манелов
11
Карпов
90
Кутовой
4-2-1-3
81
Смирнов
6
Печенкин
69
Козлов
3
Ведерников
4
Локтионов
7
Смирнов
8
Талалай
80
Царукян
17
Лесников
43
Гилязетдинов
23
Стефанович
17
Кокоев
19
Плотников
19
Плотников
17
Кокоев
15
Мацукатов
18
Ндука
18
Ндука
15
Мацукатов
90
Кутовой
70
Самко
70
Самко
90
Кутовой
2
Манелов
11
Апеков
11
Апеков
2
Манелов
23
Якимов
70
Губжоков
70
Губжоков
23
Якимов
69
Козлов
5
Гаврилович
5
Гаврилович
69
Козлов
7
Смирнов
4
Ращеня
4
Ращеня
7
Смирнов
17
Лесников
11
Брагин
11
Брагин
17
Лесников
80
Царукян
90
Делькин
90
Делькин
80
Царукян
43
Гилязетдинов
11
Носов
11
Носов
43
Гилязетдинов
Остались в запасе
Краснодар-2
Волгарь
26
Валентин Гришин
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
11
Олег Ознобихин
АП
20
Рустам Халназаров
ЛВ
94
Дмитрий Кучугура
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
13
Александр Бутенко
ЦФ
Остались в запасе
26
Валентин Гришин
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
11
Олег Ознобихин
АП
20
Рустам Халназаров
ЛВ
94
Дмитрий Кучугура
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Остались в запасе
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
13
Александр Бутенко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча Краснодар-2 - Волгарь
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Алексей Линкин (Воронеж)
Резервный судья:
Эмир Привалов (Сочи)
Делегат:
Илья Рабин (Московская область)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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