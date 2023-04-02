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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Волгарь
Волга - Волгарь: обзор матча 02 апреля 2023
Волга
02.04.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 25 тур
0 : 3
Завершен
Волгарь
5'
Д. Липовой
11'
А. Делькин
90+4'
И. Хомуха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - Волгарь
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
И. Хомуха
90'
Замена
И. Ращеня
️️️️
А. Павлишин
90'
Замена
К. Косарев
️️️️
В. Царукян
Замена
Аллеф
️️️️
Б. Билалов
84'
76'
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Делькин
75'
Замена
Д. Лесников
️️️️
Д. Липовой
Замена
Е. Воронин
️️️️
Д. Ефремов
74'
67'
Замена
Д. Ведерников
️️️️
Д. Смирнов
51'
Желтая карточка
Д. Смирнов
Желтая карточка
Ч. Магомадов
49'
Замена
М. Туре
️️️️
А. Герюгов
46'
Замена
Д. Рахманов
️️️️
В. Марухин
46'
Замена
И. Кубышкин
️️️️
Р. Махмутов
46'
Желтая карточка
И. Максименков
42'
11'
ГОЛ! 0:2!
А. Делькин
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Липовой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Андрей Климович
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
7
Азнаур Герюгов
ОП
23
Руслан Махмутов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
11
Момо Туре
ЦФ
13
Валерий Соломаха
ЦФ
33
Аллеф
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
11
Александр Носов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Климович
13
Стефен
95
Магомадов
5
Максименков
5
Кутин
5
Морозов
7
Герюгов
23
Махмутов
12
Марухин
22
Ефремов
9
Билалов
3-2-3-2
81
Смирнов
22
Хомуха
4
Локтионов
69
Козлов
7
Смирнов
7
Павлишин
31
Ткачук
80
Царукян
9
Липовой
43
Гилязетдинов
90
Делькин
23
Махмутов
13
Кубышкин
13
Кубышкин
23
Махмутов
12
Марухин
8
Рахманов
8
Рахманов
12
Марухин
22
Ефремов
37
Воронин
37
Воронин
22
Ефремов
7
Герюгов
11
Туре
11
Туре
7
Герюгов
9
Билалов
33
Аллеф
33
Аллеф
9
Билалов
7
Смирнов
3
Ведерников
3
Ведерников
7
Смирнов
7
Павлишин
4
Ращеня
4
Ращеня
7
Павлишин
9
Липовой
17
Лесников
17
Лесников
9
Липовой
80
Царукян
22
Косарев
22
Косарев
80
Царукян
90
Делькин
9
Муллин
9
Муллин
90
Делькин
Остались в запасе
Волга
Волгарь
73
Денис Еремеев
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Валерий Соломаха
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
11
Александр Носов
ЦФ
Остались в запасе
73
Денис Еремеев
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Валерий Соломаха
ЦФ
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Статистика матча Волга - Волгарь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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2 : 0
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
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0 : 1
24.10.2026
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Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Станислав Попков (Петрозаводск)
Резервный судья:
Владислав Рыбаков (Ульяновск)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
Труд
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