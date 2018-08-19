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Краснодар
Магомед Оздоев
Новости
€ 1,20 млн
Магомед Оздоев - новости
Краснодар
5 ноября 1992 (33)
#21 | Полузащитник
181 см | 77 кг
Россия
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Публикации
6 худших трансферов лета в РПЛ
13 сентября
4
Оздоев честно ответил, почему выбрал «Краснодар»
21 августа
1
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
20 августа
2
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
20 августа
Игрок РПЛ похвалил российских судей
19 августа
18
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15 августа
6
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
14 августа
1
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
10 августа
1
Оздоев сравнил чемпионаты России и Греции
28 июля
Новичок «Краснодара» оценил потерю Сперцяна
13 июля
1
Реакция Мусаева на трансфер Оздоева в «Краснодар»
12 июля
3
Смородская вынесла вердикт новичку «Краснодара»: «Даже лавку не усилит»
6 июля
6
«Краснодар» объявил о третьем летнем трансфере
6 июля
7
Оздоев подписал контракт с топ-клубом РПЛ
6 июля
4
Назван срок контракта Оздоева с «Краснодаром»
6 июля
1
«Краснодар» согласовал контракт с Оздоевым
3 июля
16
Оздоев получил предложение от топ-клуба РПЛ
3 июля
13
33-летний Оздоев остался без команды
30 июня
1
Тренер ПАОКа сделал заявление о будущем Чалова и Оздоева
1 июня
Стало известно, может ли Оздоев вернуться в РПЛ
21 мая
1
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Оздоев не сумел завоевать второй трофей в составе ПАОКа
27 апреля
Российский игрок близок к продлению контракта с греческим клубом
15 апреля
Оздоев сделал 13-е голевое действие в сезоне в игре против российского вратаря
17 марта
1
ПАОК с Оздоевым вышел в финал Кубка Греции
12 февраля
6 россиян заявлены на матчи плей-офф еврокубков
9 февраля
Только два россиянина вышли в плей-офф Лиги Европы
30 января
3
«Сколько ему, 20?» Оздоев назвал лучшего футболиста России за последнее десятилетие
2025.12.29 15:09
Оздоев определил лучшего тренера России
2025.12.28 09:35
1
Оздоев честно ответил, кто сильнее – ПАОК или «Краснодар»
2025.12.27 10:32
2
1
2
3
4
5
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Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
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Тренер Португалии пригрозил Роналду
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15:39
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