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В ПАОКе прояснили ситуацию с тюремным заключением Оздоева

Пресс-служба ПАОКа дала комментарий по поводу драки с фанатами АЕКа, а также возможном наказании для Магомеда Оздоева и других футболистов.

  • Инцидент произошел 18 декабря 2024 года в Афинах.
  • Его участникам грозит лишение свободы на срок до трех месяцев и денежный штраф.
  • Временным наказанием для подравшихся игроков стало 10‑дневное отстранение от футбола.

«Уголовное дело возбуждено не против Оздоева, а против всей команды ПАОК, эта словесная перепалка была спровоцирована тремя фанатами АЕКа.

Ни к одному из игроков не было применено дисциплинарное взыскание, и никаких дальнейших наказаний не ожидается.

Был издан судебный приказ о запрете на один матч, который автоматически вступил в силу по запросу прокурора, расследующего дело.

Он основан на заявлении АЕКа, который традиционно пытается использовать все уловки против нас. В среднем заседание суда проходит через 2-3 года после инцидента», – говорится в комментарии ПАОКа.

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Источник: ТАСС

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