Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Оздоеву грозит лишение свободы на срок до трех месяцев

Полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву грозит лишение свободы на срок до трех месяцев и денежный штраф за драку с болельщиками АЕКа после первого матча 1/4 финала Кубка Греции (0:1) 18 декабря 2024 года в Афинах, сообщает SDNA.

Россиянин и еще несколько футболистов команды из Салоников, участвовавших в драке, пропустили встречу чемпионата Греции с ОФИ из‑за уголовного дела. Пока на них наложили 10‑дневное отстранение от футбола.

  • 32-летний Оздоев провел в этом сезоне за ПАОК 33 матча, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
  • Хавбек выступает за клуб с августа 2023 года.

Новости по теме
Отец Оздоева высказался о дисквалификации сына
Клубы четырех российских игроков вылетели из Кубка Греции, Лодыгин помог «Панатинаикосу» выйти в 1/4 финала 1
Оздоев сделал второе результативное действие за ПАОК в сезоне 2
Источник: телеграм-канал Спортс''

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

09.02.2025 16:03
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
n876
1739113901
Три месяца не срок.Отстоит на одной ноге.Гы гы
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 