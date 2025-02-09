Полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву грозит лишение свободы на срок до трех месяцев и денежный штраф за драку с болельщиками АЕКа после первого матча 1/4 финала Кубка Греции (0:1) 18 декабря 2024 года в Афинах, сообщает SDNA.

Россиянин и еще несколько футболистов команды из Салоников, участвовавших в драке, пропустили встречу чемпионата Греции с ОФИ из‑за уголовного дела. Пока на них наложили 10‑дневное отстранение от футбола.