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  • Оздоев впервые отреагировал на обвинения в драке с фанатами

Оздоев впервые отреагировал на обвинения в драке с фанатами

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев дал комментарии по поводу скандальной ситуации с его участием.

  • Российский футболист и его одноклубники якобы подрались с фанатами АЕКа.
  • Инцидент произошел 18 декабря 2024 года в Афинах.
  • Его участникам грозит лишение свободы на срок до трех месяцев и денежный штраф.
  • Временным наказанием для подравшихся игроков стало 10‑дневное отстранение от футбола.

«Все началось с того, что после игры к нам в раздевалку зашел президент АЕК – Асланидис. Начал оскорбительно высказываться в адрес нашего тренера. Все были заведенные, но драться с ним никто не стал. Из раздевалки его вывела полиция.

Уже на подземной парковке при выезде со стадиона нас поджидали фанаты АЕК. Они размахивали баннерами и показывали факи.

Наш автобус остановился. Из него вышел Рэзван Луческу, а за ним и вся команда. Однако никакой драки не было, никто никого не бил. История высосана из пальца.

Единственное, нас полицейские отталкивали от фанатов щитами, чтобы мы скорее вернулись в автобус. На этом все закончилось. Мы сели и уехали.

В начале февраля, за 3-4 дня до матча с ОФИ, начальник команды вызвал меня, Тайсона, Кендзеру и Ловрена. Сказал, что против нас возбудил дело Гражданский суд. За день до встречи объявили, что нас отстранили на 10 дней от спортивных мероприятий.

Все клубы лиги, кроме АЕК, потребовали отменить наказание, так как спортивный суд давно закрыл дело. Пока что нам не выдвинули обвинений, идет расследование.

Юристы ПАОК сказали, что нам ничего не грозит, так как с фанатами мы не дрались», – заявил Оздоев.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии (2)
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...короче
1739204721
..."Мы с ними не дрались" Они сами обосрались)...
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VPERDIV SPARTAK
1739204954
Нужно было стулом по башке)
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