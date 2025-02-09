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Отец Оздоева высказался о дисквалификации сына

Отец полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева Мустафа Оздоев заявил, что не знает о возможном лишении свободы сына.

«Магомед мне несколько дней назад сказал о своем отстранении, готовится к следующим играм. Я ему в шутку сказал: «Отдохнешь, ничего страшного». Такие моменты бывают.

Грозит лишение свободы? Ни одного слова про это он не говорил. Там не было драки, никто никого не ударил, просто потолкались. Игроки вступились за своего тренера», – сказал Мустафа Оздоев.

  • Футболист был дисквалифицирован на 10 дней после столкновения с фанатами АЕКа после первого матча 1/4 финала Кубка Греции 18 декабря 2024 года в Афинах. Игра закончилась победой хозяев со счетом 1:0 Это официально подтвердили в начале февраля.
  • Такое же наказание получили его партнеры Томаш Кендзера, Тайсон и Деян Ловрен. Кроме того, за это уже временно отстраняли от футбола главного тренера ПАОК Рэзвана Луческу и его помощников.
  • 32-летний Оздоев провел в этом сезоне за ПАОК 33 матча, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
  • Хавбек выступает за клуб с августа 2023 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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09.02.2025 16:28
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