Отец Оздоева высказался о дисквалификации сына

Отец полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева Мустафа Оздоев заявил, что не знает о возможном лишении свободы сына.

«Магомед мне несколько дней назад сказал о своем отстранении, готовится к следующим играм. Я ему в шутку сказал: «Отдохнешь, ничего страшного». Такие моменты бывают.

Грозит лишение свободы? Ни одного слова про это он не говорил. Там не было драки, никто никого не ударил, просто потолкались. Игроки вступились за своего тренера», – сказал Мустафа Оздоев.