Оздоев отреагировал на второе место «Зенита» в РПЛ в год столетия клуба

Экс-полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о результатах петербургской команды в сезоне-2024/25.
- Зенитовцы впервые с 2018 года не стали чемпионами.
- Они уступили титул «Краснодару», отстав на 1 очко.
- Клубу в мае исполнилось 100 лет.
«Понятно, что это не тот результат, который хотелось для «Зенита». Но так бывает, жалко, что в столетие не выиграли чемпионат. Но думаю, что в целом «Зенит» будет дальше двигаться и забирать титулы.
Я думаю, что «Зенит» играет в моей карьере самое главное значение, потому что больше всего трофеев я выиграл в этом клубе.
Я провел долгое время в клубе, сыграл много матчей. Мне приятно, что меня пригласили на матч легенд», – заявил хавбек ПАОКа.
Источник: ТАСС