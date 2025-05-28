Оздоев отреагировал на второе место «Зенита» в РПЛ в год столетия клуба

Экс-полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о результатах петербургской команды в сезоне-2024/25.

Зенитовцы впервые с 2018 года не стали чемпионами.

Они уступили титул «Краснодару», отстав на 1 очко.

Клубу в мае исполнилось 100 лет.

«Понятно, что это не тот результат, который хотелось для «Зенита». Но так бывает, жалко, что в столетие не выиграли чемпионат. Но думаю, что в целом «Зенит» будет дальше двигаться и забирать титулы.

Я думаю, что «Зенит» играет в моей карьере самое главное значение, потому что больше всего трофеев я выиграл в этом клубе.

Я провел долгое время в клубе, сыграл много матчей. Мне приятно, что меня пригласили на матч легенд», – заявил хавбек ПАОКа.