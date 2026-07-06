Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Магомед Оздоев - трансферы

Краснодар
5 ноября 1992 (33)
#21 | Полузащитник
181 см | 77 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
06.07.26 / -
ПАОК
Краснодар
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
ПАОК
Без клуба
Свободный агент
07.08.23 / 06.07.26
Карагюмрюк
ПАОК
450 тыс €
28.07.22 / 07.08.23
Зенит
Карагюмрюк
Свободный агент
15.02.18 / 28.07.22
Рубин
Зенит
3,30 млн €
13.02.17 / 30.06.17
Рубин
Ахмат
Аренда
01.07.15 / 15.02.18
Локомотив
Рубин
?
14.07.14 / 30.06.15
Локомотив
Рубин
Аренда
01.01.11 / 01.07.15
Локомотив (мол)
Локомотив
?
Главные новости
«Интер» приобрел футболиста с русскими корнями
22:33
На спартаковца Барко появился претендент из Европы
22:22
Фабрицио Романо раскрыл имя нового главного тренера сборной Португалии
21:50
1
Назван самый популярный матч ЧМ-2026 у россиян
21:38
2
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Нефтчи» – 4:1!
20:54
11
Ловчев описал Мостового двумя словами
20:46
4
«Ростов» выкупит футболиста «Зенита»
20:29
В «Индепендьенте» ждут, когда Барко оформит уход из «Спартака»
20:20
12
Три европейские страны категорически против снятия бана с России
20:01
11
«Спартак» отдал в аренду игрока, купленного прошлым летом за 350 миллионов рублей
19:28
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+