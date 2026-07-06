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Краснодар
Магомед Оздоев
Трансферы
€ 1,20 млн
Магомед Оздоев - трансферы
Краснодар
5 ноября 1992 (33)
#21 | Полузащитник
181 см | 77 кг
Россия
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Тип трансфера
06.07.26 / -
ПАОК
Краснодар
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
ПАОК
Без клуба
Свободный агент
07.08.23 / 06.07.26
Карагюмрюк
ПАОК
450 тыс €
28.07.22 / 07.08.23
Зенит
Карагюмрюк
Свободный агент
15.02.18 / 28.07.22
Рубин
Зенит
3,30 млн €
13.02.17 / 30.06.17
Рубин
Ахмат
Аренда
01.07.15 / 15.02.18
Локомотив
Рубин
?
14.07.14 / 30.06.15
Локомотив
Рубин
Аренда
01.01.11 / 01.07.15
Локомотив (мол)
Локомотив
?
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