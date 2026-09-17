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€ 1,20 млн

Магомед Оздоев - статистика

Краснодар
5 ноября 1992 (33)
#21 | Полузащитник
181 см | 77 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Оренбург
0 : 0
17.09.2026
Краснодар
66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
1 : 1
13.09.2026
Акрон
73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
2 : 2
05.09.2026
Краснодар
81' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
1 : 1
01.09.2026
Краснодар
1' - 90'
60'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
1 : 0
29.08.2026
Ростов
75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо Мх
0 : 1
23.08.2026
Краснодар
62' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Динамо
0 : 1
19.08.2026
Краснодар
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
1 : 1
01.09.2026
Краснодар
1' - 90'
60'
Россия. Кубок, 2 тур
Динамо
0 : 1
19.08.2026
Краснодар
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Краснодар
1 : 1
05.08.2026
Ахмат
1' - 75'
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