Оздоев – о российских клубах в Лиге чемпионов: «У них не было бы шансов. Абсолютно!»

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев высказался о нынешнем уровне российских клубов применительно к еврокубкам.
– «Зенит» бы обыграл твой ПАОК?
– Думаю, был бы равный матч. Но в Лиге чемпионов ни у «Зенита», ни у любой другой команды топ-5 РПЛ не было бы шансов. Абсолютно!
Возможно, из-за того, что российские клубы пока не играют в еврокубках – разница в уровне перестала ощущаться. Но поверь мне, за последние годы эта разница стала еще очевиднее.
Мы с ПАОКом в этом году играли в квалификации ЛЧ против «Мальме». И это совершенно не тот «Мальме», который мы с «Зенитом» разрывали 4:0. Интенсивность на сумасшедшем уровне – там вся команда бежит, борется. В таких реалиях российским клубам было бы очень непросто.
- В минувшем сезоне 32-летний Оздоев провел за ПАОК 41 матч, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
- За два сезона россиянин провел 28 игр за греческий клуб в еврокубках.
- Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: Sport24