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  • Оздоев – о российских клубах в Лиге чемпионов: «У них не было бы шансов. Абсолютно!»

Оздоев – о российских клубах в Лиге чемпионов: «У них не было бы шансов. Абсолютно!»

Сегодня, 12:17
6

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев высказался о нынешнем уровне российских клубов применительно к еврокубкам.

«Зенит» бы обыграл твой ПАОК?

– Думаю, был бы равный матч. Но в Лиге чемпионов ни у «Зенита», ни у любой другой команды топ-5 РПЛ не было бы шансов. Абсолютно!

Возможно, из-за того, что российские клубы пока не играют в еврокубках – разница в уровне перестала ощущаться. Но поверь мне, за последние годы эта разница стала еще очевиднее.

Мы с ПАОКом в этом году играли в квалификации ЛЧ против «Мальме». И это совершенно не тот «Мальме», который мы с «Зенитом» разрывали 4:0. Интенсивность на сумасшедшем уровне – там вся команда бежит, борется. В таких реалиях российским клубам было бы очень непросто.

  • В минувшем сезоне 32-летний Оздоев провел за ПАОК 41 матч, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
  • За два сезона россиянин провел 28 игр за греческий клуб в еврокубках.
  • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ПАОК Зенит Оздоев Магомед
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Комментарии (8)
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Янвapь 62
1750411346
В край оБдемократился по заграницам Козлодоев
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Semenycch
1750412216
Оздоев абсолютно прав!
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Круче чем вареные яица
1750413825
Конечно уровень чемпиона упал, но ПАОК, Зенит бы поставил на колени. У Зенита подбор игроков, намного лучше.
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нейтральныйкакникто
1750414263
разница в уровне перестала ощущаться. Но ..... за последние годы эта разница стала еще очевиднее.Это как понимать?Но в Лиге чемпионов ни у «Зенита», ни у любой другой команды топ-5 РПЛ не было бы шансов. А когда они были?Если только 0,0001%!РАЗРЫВАЛИ они МАЛЬМЁ!?!?Вот Брюгге вас порвало! Бенфика....
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FWSPM
1750419518
хоть один правду сказал
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