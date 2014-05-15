Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Адриан Ропотан - статистика

Завершил карьеру
8 мая 1986 (40), Галац
#19 | Полузащитник
183 см | 81 кг
Румыния
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волга
15
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Волга
1 : 2
15.05.2014
Урал
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Ахмат
2 : 0
10.05.2014
Волга
1' - 61'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Волга
0 : 1
02.05.2014
Краснодар
46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Зенит
2 : 0
26.04.2014
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Волга
2 : 1
21.04.2014
Ростов
67' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Волга
0 : 5
14.04.2014
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Локомотив
3 : 0
07.04.2014
Волга
83' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
ЦСКА
3 : 0
31.03.2014
Волга
1' - 38'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
0 : 1
22.03.2014
Томь
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Рубин
3 : 1
16.03.2014
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Амкар-Пермь
5 : 1
10.03.2014
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Волга
1 : 2
07.12.2013
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Спартак
6 : 1
01.12.2013
Волга
1' - 90'
11'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Анжи
0 : 0
24.11.2013
Волга
86' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
10.11.2013
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Волга
1 : 2
02.11.2013
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 2
25.10.2013
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Волга
2 : 1
20.10.2013
Рубин
76' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Волга
1 : 0
29.09.2013
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Томь
1 : 0
26.09.2013
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Волга
2 : 1
22.09.2013
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Краснодар
3 : 0
31.08.2013
Волга
1' - 90'
35'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Волга
1 : 0
24.08.2013
Ахмат
90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Ростов
4 : 0
19.08.2013
Волга
1' - 74'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Волга
1 : 3
03.08.2013
Зенит
1' - 84'
64'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Урал
1 : 2
27.07.2013
Волга
87' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Волга
1 : 2
20.07.2013
Локомотив
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Динамо
2 : 2
14.07.2013
Волга
Был в запасе
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
1
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
8
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+