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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
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Бенфика
Джанлука Престианни
Новости
€ 20 млн
Джанлука Престианни - новости
Бенфика
31 января 2006 (20)
#25 | Полузащитник
166 см
Аргентина | Италия
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Список финалистов премии Golden Boy-2026
Вчера, 22:53
2
Игрок, оскорбивший Винисиуса, может пропустить начало ЧМ-2026
6 мая
Объявлено наказание для игрока «Бенфики» за оскорбление Винисиуса в феврале
24 апреля
Престианни из «Бенфики» раскрыл, что сказал Винисиусу: «Для аргентинцев это обычное оскорбление»
1 апреля
2
Президент ФИФА предложил наказание для игроков, прикрывающих рот руками во время стычек на поле
2 марта
10
Заявление «Бенфики» о признании Престианни в расизме
26 февраля
1
Престианни из «Бенфики» раскрыл, что на самом деле сказал Винисиусу
26 февраля
7
Престианни резко отреагировал на вердикт УЕФА: «Это позор»
25 февраля
1
УЕФА вынес вердикт по апелляции «Бенфики» на отстранение Престианни
25 февраля
Снейдер рассказал о 4000 угроз убийством из-за поддержки Винисиуса
25 февраля
Арбелоа отреагировал на отстранение Престианни после расистского скандала
24 февраля
1
Хедира предложил Винисиусу взять на себя роль лидера, как Роналду и Месси
24 февраля
«Бенфика» возьмет Престианни на матч с «Реалом»
24 февраля
Игрок «Бенфики» хочет подать в суд на Винисиуса и Мбаппе
24 февраля
2
Вердикт УЕФА по Винисиусу и Престианни
23 февраля
10
Моуринью ответил на вопрос о критике после расистского скандала
22 февраля
Престианни сообщил УЕФА, как именно оскорбил Винисиуса
21 февраля
23
Тюрам раскритиковал Моуринью за слова о Винисиусе
19 февраля
1
ФИФА после скандала в матче «Бенфика» – «Реал» предложили запретить игрокам закрывать рот рукой
19 февраля
2
Экс-игрока «Бенфики» оскорбили из-за поддержки Винисиуса
19 февраля
1
В Португалии раскрыли, что говорил Винисиус во время расистского скандала
18 февраля
1
Президент ФИФА Инфантино шокирован инцидентом в Лиге чемпионов
18 февраля
11
Игроку «Бенфики» грозит 10-матчевая дисквалификация за слова о Винисиусе
18 февраля
7
Анри – об игроке «Бенфики» в скандале с Винисиусом: «Зачем ты прикрываешь рот? Ты простыл?»
18 февраля
1
Каррагер обвинил Моуринью в лицемерии из-за слов о Винисиусе
18 февраля
1
УЕФА выступил с заявлением по скандалу в матче «Бенфика» – «Реал»
18 февраля
12
УЕФА откроет дело по матчу «Бенфики» с «Реалом»
18 февраля
1
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На заставке телефона Престианни обнаружили фото с Винисиусом
18 февраля
Игрок «Бенфики» прокомментировал конфликт с Винисиусом
18 февраля
2
Мбаппе заявил, что обидчик Винисиуса не заслуживает играть в Лиге чемпионов
18 февраля
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