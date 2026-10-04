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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Бенфика
Джанлука Престианни
Статистика
€ 20 млн
Джанлука Престианни - статистика
Бенфика
31 января 2006 (20)
#25 | Полузащитник
166 см
Аргентина | Италия
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Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
1' - 46'
12'
36'
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
1' - 56'
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
3 : 1
20.09.2026
Бенфика
1' - 74'
51'
34'
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
70' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Бенфика
3 : 1
13.09.2026
Жил Висенте
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Морейренcе
0 : 4
09.09.2026
Бенфика
1' - 67'
59'
55'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Бенфика
4
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
70' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Орхус
1 : 3
27.08.2026
Бенфика
1' - 74'
19, 61'
Лига Европы, 4 раунд
Бенфика
3 : 1
20.08.2026
Орхус
1' - 72'
Лига Европы, 3 раунд
Бенфика
6 : 1
06.08.2026
Хартс
1' - 85'
59'
33'
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