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Алан Касаев
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
4
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
4
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
19
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17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
4
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
4
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
11
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
7
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
9
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
9
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
5
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
6
16:13
Оффтоп
Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
6
16:09
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
1
16:00
⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
165
15:48
Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
1
15:44
Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство
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15:36
«Чем РПЛ провинилась? Необъяснимые инициативы». Черданцев – о Fan ID
1
15:33
Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023
15:32
Где смотреть матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023
15:30
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«Зенит» разгромил «Пари НН» в первом круге РПЛ. Сколько голов забьет в Петербурге?
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«Зенит» – «Пари НН»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
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Семин высказался о матче «Ростов» – «Локомотив»
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Алан Касаев - статьи
#11 | Полузащитник
Имя
Алан
Отчество
Таймуразович
Фамилия
Касаев
Состав
Без клуба
Родной город
Владикавказ
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
8 апреля 1986 (36 лет)
Рост
175
Вес
72
Стоимость:
€ 300
тыс
Статистика
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Посты
26.09.2018 23:30
Теперь «Локомотив» чуть не вылетел из Кубка России. У соперника отметился даже вратарь
Когда закончатся проблемы?
21
21.03.2018 12:35
Что мы узнали из нового рейтинга зарплат российского футбола
Сколько ты зарабатываешь?
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14.01.2018 09:00
Самый недооцененный футболист России. Семин посадил его в запас
Алан Касаев обыгрывал «Барселону» с «Рубином», а теперь сидит на скамейке почти чемпионского «Локомотива».
25
16.02.2017 22:50
«Ростов» разгромил «Спарту». «Краснодар» обыграл «Фенербахче». Дайджест событий дня
«Терек» арендовал защитника «Ромы». Ибрагимович хочет поиграть за «Наполи». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
14
10.01.2017 15:00
Как бесплатно собрать крутую команду в РФПЛ на следующий сезон
Мы собрали очень солидный состав из игроков РФПЛ, за которых не нужно будет платить летом – все они станут свободными агентами в июне 2017-го. Найдите деньги на зарплаты и подъемные, а затем штурмуйте призовые места с этими парнями.
13
28.08.2016 12:00
Шесть проблем в «Локомотиве», которые нужно решить Семину
Сегодня «Локомотив» проведет первый матч под руководством Юрия Семина. «Бомбардир» размышляет над проблемными вопросами клуба, которые 69-летнему тренеру нужно начинать устранять уже сейчас.
13
04.04.2016 11:00
Сделано по ГОСТу. Как клубы РФПЛ используют стандарты
Треть всех голов в чемпионате России забивается с использованием стандартных положений. В современном футболе это ключевая точка роста тренерской мысли и техники игроков. «Бомбардир» с помощью статистики разбирается, кто в РФПЛ любит думать больше, чем бегать.
4
15.10.2015 19:00
Почему «Локомотив» может побороться за чемпионство
Главной неожиданностью первых 11 туров чемпионата России стал очередной ренессанс столичного «Локомотива». «Бомбардир» выявил пять причин, почему команда Черевченко так заслуженно высоко в таблице.
13
12.10.2015 19:45
Самый любимый игрок сборной России. Рейтинг читателей «Бомбардира»
У каждого поколения есть свой герой. «Бомбардир» решил узнать у читателей, кто же из нынешнего состава сборной России является главным любимчиком.
12
11.10.2015 11:00
«Локомотив» против всех. Как сборная России готовится к матчу с Черногорией
В понедельник сборная России проведет последний, надеемся, матч в отборе на чемпионат Европы. Перед ответственной игрой Леонид Слуцкий не побоялся открыть двери на одну из тренировок для представителей прессы. «Бомбардир» рассказывает об увиденном.
3
27.09.2015 23:51
В раздевалке «Зенита» была драка. В сборной России произошла замена. Дайджест событий дня
Блаттер не покинет свой пост. Джовинко побил рекорд МЛС. Тотти получил травму. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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25.09.2015 16:49
10 хороших российских игроков, которые не нужны Слуцкому
Леонид Слуцкий огласил список футболистов, вызванных на матчи против Молдовы и Черногории. «Бомбардир» рассказывает о тех, кого тренерский штаб сборной России по непонятным причинам игнорирует.
28
08.09.2015 11:15
«Торпедо» и «Алания» погибают, а «Динамо» превращается в суперклуб – главные события ПФЛ
О жестоких зачистках на матчах московского «Торпедо», шокирующем падении «Алании», преображении питерского «Динамо» и избиении форварда владимирского «Торпедо» - в обзоре стартовых туров ПФЛ от «Бомбардира».
2
30.08.2015 23:30
Почему в этом сезоне «Краснодар» опять останется без Лиги чемпионов
«Краснодар» - одним из самых прогрессирующих и интересных проектов современной России. Но вот сделать следующий шаг в развитии и ворваться в главный евротурнир Лигу чемпионов, дружине Кононова будет крайне сложно. «Бомбардир» готов вам доказать это.
10
30.08.2015 23:21
«Локомотив» - «Краснодар» - 2:1. Фоторепортаж
Противостояние «Локомотива» и «Краснодара» получилось ярким и интересным. «Бомбардир» показывает самые красочные моменты матча в Черкизово.
1
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