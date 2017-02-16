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    «Ростов» разгромил «Спарту». «Краснодар» обыграл «Фенербахче». Дайджест событий дня


    3.4
    Голосов: 5
    16.02.2017 22:50
    «Терек» арендовал защитника «Ромы». Ибрагимович хочет поиграть за «Наполи». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Лига Европы. «Ростов» крупно обыграл пражскую «Спарту»

    Первая встреча 1/16 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Спартой» завершилась победой российского клуба. Среди подопечных Ивана Данильянца отличились Миха Мевля, Дмитрий Полоз, Кристиан Нобоа и Сардар Азмун. Ответная встреча состоится 23-го февраля в Праге.

    Лига Европы. «Краснодар» с минимальным счетом победил «Фенербахче»

    В рамках первой встречи 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» на своем поле оказался сильнее «Фенербахче». Единственный гол в матче забил полузащитник «быков» Виктор Клаэссон на четвертой минуте игры. Отметим, швед забил дебютный гол в дебютной игре за российскую команду. Ответная встреча пройдет 22 февраля в Турции.

    «Эта реальность лучше, чем я ожидал». Кто такой Виктор Клаэссон – главный герой встречи с «Фенербахче»

    Карпин назначен главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, в последнее время выступавший в роли эксперта на телевидении, получил назначение на должность главного редактора футбольных трансляций канала «Матч ТВ». Сообщается, что сегодня у Карпина первый рабочий день в новой ипостаси. Ранее сам специалист заявлял, что у него были предложения о продолжении тренерской карьеры, однако до конкретных шагов дело так и не дошло.

    «Терек» арендовал защитника «Ромы» и сборной Словакии

    Защитник «Ромы» и сборной Словакии Норберт Гьембер продолжит карьеру в рядах «Терека». Переход в грозненский клуб состоялся на правах аренды, срок которой рассчитан до конца текущего чемпионата. В этом сезоне 24-летний футболист провел 10 матчей в чемпионате Италии за «Пескару», результативными действиями не отметился. Игрок принадлежит «Роме» и выступал за «Пескару» в статусе арендованного. Ранее в итальянском чемпионате он защищал цвета «Катании».

    Берлускони продал 99,93% акций «Милана»

    Аккаунт телеканала CCTV5 в социальной сети Weibo сообщил о том, что владелец «Милана» Сильвио Берлускони продал 99,3% акций клуба группе китайских инвесторов. В ближайшее время в Пекине состоится пресс-конференция, посвященная данному событию. В декабре главный тренер россонери Винченцо Монтелла посвятил Берлускони победу в Суперкубке Италии. После 24-х туров чемпионата Италии миланский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

    «Локомотив» подтвердил продление контракта с Касаевым

    В «Локомотиве» подтвердили ранее появившуюся информацию о продлении контракта с полузащитником Аланом Касаевым. Сообщалось, что 30-летний футболист еще в прошлом году подписал новый договор с железнодорожниками, рассчитанный до 2019 года. «Подписи были поставлены в феврале 2016 года», – подтвердили в пресс-службе «Локомотива». В текущем сезоне Касаев провел 14 матчей за железнодорожников, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

    «Газпром» выплатит «Оренбургу» более 900 миллионов

    Российский нефтегазовый гигант «Газпром» в рамках спонсорского контракта с «Оренбургом» перечислит на счета клуба свыше 900 миллионов рублей. «Оренбург», в свою очередь, будет размещать рекламу компании на своей экипировке, баннерах, атрибутике, в клубном пресс-центре и автобусе, а также на официальных страницах в социальных сетях. Напомним, что на зимний перерыв «Оренбург» ушел на 14-м месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 12 очков.

    Ибрагимович хочет закончить карьеру в «Наполи»

    Представляющий интересы форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича агент Мино Райола сообщил, что его клиент хочет завершить карьеру игрока в рядах итальянского «Наполи». «Почему именно «Наполи»? Как признался Златан, потому что менталитет и дух самого Неаполя очень ему близок. Но пока никаких контактов с клубом не было», – подчеркнул Райола. Напомним, действующее соглашение Ибрагимовича с «Манчестер Юнайтед» истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне швед провел за «красных дьяволов» в АПЛ 24 матча, в которых записал на свой счет 15 голов и три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 5
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 17 февраля 2017, 20:51

      Чую Луческу скоро покинет Зенит. Такое баблище вкрячивают, а игры и результата не видно. Да и игроки похоже зажрались. Зачем на поле бегать коли и так денег не меренно. Зенит - газпромовская кормушка для воровства.

      0
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 17 февраля 2017, 18:04

      Ростов играл просто супер!!! Ростов доказал, что он неслучайно стал вице-чемпионом РФПЛ!!! Кто согласен со мной?

      2
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      Рейтинг: +120

      agil 17 февраля 2017, 07:51

      народ вы видели команду из европы у которой в нападении такое понимание был??
      а вчера ростов всем показал что такое командная игра и взаимопонимание...чем то игру с аяксом напомнило мне

      2
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 17 февраля 2017, 07:46

      Наши биатлонисты,не могут одолеть чехов,так наш Золотой Ростов за всё им отомстил.Это был принцепиальный матч...Унизили и разорвали Молодцы,Ростов!!!!Чехи у вас есть какие нибудь вопросы...Только теперь не говорите,что у нас допинг и в футболе есть.Чехи-вы мрази.Ростов с победой!!!

      1
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      Рейтинг: -90

      Raider26 17 февраля 2017, 06:07

      Ростов в свём репертуаре, молодцы!

      2
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      Рейтинг: +837

      eleng 17 февраля 2017, 04:46

      Ну очень очень порадовала народная команда Ростов, а вот антинародный проект огорчил, по первой игре трудно понять за счёт чего Зенит может пройти Андерлехт.

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 февраля 2017, 04:39

      Надо полагать ответная игра у ростовчан будет простой формальностью, очень на это надеюсь

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 17 февраля 2017, 03:30

      Краснодар и Ростов давите дальше!!!Зенит дома отыграется!!!

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 17 февраля 2017, 00:30

      Браво Ростов, Краснодар молодцы, вот Зенит пока в ж...

      1
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 16 февраля 2017, 23:43

      Фууу а про шахтер ничего

      1
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