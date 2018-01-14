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    Самый недооцененный футболист России. Семин посадил его в запас


    3.1
    Голосов: 8
    14.01.2018 09:00
    Алан Касаев обыгрывал «Барселону» с «Рубином», а теперь сидит на скамейке почти чемпионского «Локомотива».

    Карьерные неудачи

    «Ты еще не готов», – такие слова от Властимила Петржелы услышал Алан Касаев после контрольной игры с «Шахтером» на одном из сборов питерского «Зенита». Потом Алан порвал «кресты», а восстановился только к приходу Дика Адвоката. Алана даже не взяли с командой на сборы, и он был вынужден уйти. До этого у Касаева не поперло в «Спартаке», а главное достижение этого периода – встреча с женой Мариной.

    Сыграв сезон в «Алании», он упорхнул в «Кубань», в которой впервые по-настоящему зажег. В 2008 году он стал лучшим игроком первого дивизиона, забив восемь мячей и вытащив «Кубань» в РФПЛ. Потом был «Рубин». Казанский клуб выкупил Касаева за пять миллионов евро. В Казани Алан стал чемпионом страны, поучаствовал в исторической победе над «Барсой» на «Камп Ноу» и даже прорвался в сборную. Но так за нее и не сыграл.

    В этом весь Алан Касаев – противоречивый, но важный российский футболист. На протяжении всей карьеры его недооценивали, но Касаев преодолевал трудности. Пришло время сделать это и сейчас.

    Наглый дриблинг

    В «Кубани» Алан влетел в российские медиа не только из-за забитых мячей. Даже будучи игроком первого дивизиона, он не стеснялся рисковать и идти в обыгрыш. В российском футболе, где игроков воспитывают по отработанным схемам, такая наглость – редкость. «Я не понимаю, что в этом страшного-то? Я ведь не обыгрываю в своей штрафной площадке. А у чужой я обыграл одного — и вот уже опасный момент. Для перекатывания мяча есть центральные полузащитники. Мне надо лезть смело на соперника, врываться в зоны. Чего бояться-то?» – говорил Касаев в интервью «Чемпионату».

    Сила воли

    Болельщики считают, что лишний вес мешает Касаеву быть маневренным. Сам Алан работает над собой, но не все зависит от него: «Дело в конституции моего тела, но я же не буду объяснять это каждому фанату». Касаев сидит на изнуряющих диетах, вообще не употребляет сладкое и выдыхается на тренировках. Сила воли и умение терпеть – это про него.

    В детстве он как-то охранял Владикавказ в составе специального отряда. Уехав в Москву, сначала получал всего 1500 рублей в «Титане». Потом не сломался, когда не заиграл в двух топ-клубах и вернулся на родину. Сумел снова начать круто играть в «Локо» после неудачного периода в «Динамо».

    За последний календарный год Касаев не провел и десяти матчей, окончательно завязнув в резерве «Локомотива». У клуба все слишком хорошо, чтобы что-то менять в составе. Новым вызовом в карьере Алана может стать «Ахмат». Придется выбирать.

    Хороший человек

    Касаев философски относится ко многим вещам. «Позовут в сборную – замечательно. Нет – не судьба», – говорит он, хотя, конечно, подчеркивает, что попасть в национальную команду до сих пор является его целью. Алан увлекается UFC и является совладельцем ресторана в Санкт-Петербурге, которым управляет его жена.

    Он не вкладывает деньги куда попало, а занимается благотворительностью. «Я делаю это не ради пиара. В Осетии есть три футбольные школы – «Юность, «Алания» и «Барс» – всем привожу мячи, бутсы и экипировку. Есть детские дома, в которые регулярно машинами доставляю вещи. Я делаю это не ради пиара. Мне не жалко отдать хоть полмиллиона, главное – чтобы эти деньги дошли до людей, которым действительно требуется помощь», – объясняет Касаев.

    Есть один показательный случай. Как-то раз у Алана угнали X6, а потом предложили вернуть обратно за два миллиона. «Оставьте себе», – ответил он. Правда, потом внедорожник все-таки снова оказался у него. Для Касаева не важны дорогие вещи. Главное, чтобы в жизни все было хорошо.

    Он такой не один

    Иван Саенко, Павел Яковлев, Сергей Паршивлюк, Денис Колодин, Динияр Билялетдинов, Алан Дзагоев, Олег Шатов – этот список практически бесконечен. Кто-то феерил больше, кто-то меньше, но всех их объединяет одно – в какой-то момент они перестали развиваться и не играли там, где были достойны играть. Многие из них младше Касаева, и у них еще есть шанс снова начать изумлять общественность. Есть он и у Алана. В Испании долгое время подобным игроком был Ариц Адурис, который заиграл после 30-ти. Алану Касаеву всего 31 год. Время заявить о себе у него еще есть.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 8
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 18 января 2018, 12:59

      Человек, который на чисто волевых тащил левую бровку...
      И еще затащит! Жена болеет за Локо только благодаря Касайчику) говорила: "как этот борцуха старается). Почему остальные не такие"

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 15 января 2018, 00:37

      В 31 - времени уже в обрез, максимум года 2-3 и все...

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 14 января 2018, 20:37

      На диету и заиграет. Слишком много лишнего веса

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 14 января 2018, 14:53

      Я думаю, что Ю.П. не просто так взял Касаева на сборы, значит рассчитывает на него!

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 14 января 2018, 12:30

      игрок то техничный ..что все лучше его были?

      -1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 14 января 2018, 02:45

      Хороший парень! Место для него в моём любимом клубе,надеюсь всё-таки найдется.
      Хоть не семи пядей во лбу,но вроде пахарь!Самоотверженный! Всяко лучше,простите меня,рыбусов,кверквелий,пейчиновичей,ротербенгов и прочих...даже чорлуки не уступит ни в отборе,ни в мастерстве,ни в самоотдаче,ни в желании.парню за 30,а каково ему быть не в старте,на лавке сидеть и наблюдать хотя бы за тем,что младшие играют..

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Антон bx14e 14 января 2018, 03:42

      Согласна с каждым вашим словом, очень надеюсь что Алан ещё проявит себя...

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 января 2018, 01:25

      Алан, ты просто молодец! Прошу у тебя прощения, за то, как поступил с тобой Зенит. Я считал и считаю тебя одним из самых талантливых игроков, кто выступал за дубль. Я лично, как и сотни других болельщиков ходил на улицу Верности смотреть на ТЕБЯ. Ты - талантище, а Зенит тебя убил... Это моё мнение...

      1
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 13 января 2018, 22:08

      Возраст. Уже все-таки не получается также носиться как раньше, плюс тяжеловатый стал. Да и игровая схема наверно не подходит ему!

      0
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 13 января 2018, 20:45

      мало знаю его заслуги,но когда видел его игру воспоминания только позитивные,старательный,крепкий!
      Семину видней все таки значит,раз не играет!

      2
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 13 января 2018, 20:36

      как только пришел в локо был хорош, не сказать, что начал халявить - нет! Просто появились люди сильнее чем он на его позицию, вот и все. Если уйдет - удачи Алану!

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