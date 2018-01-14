Самый недооцененный футболист России. Семин посадил его в запас

Алан Касаев обыгрывал «Барселону» с «Рубином», а теперь сидит на скамейке почти чемпионского «Локомотива».

Карьерные неудачи

«Ты еще не готов», – такие слова от Властимила Петржелы услышал Алан Касаев после контрольной игры с «Шахтером» на одном из сборов питерского «Зенита». Потом Алан порвал «кресты», а восстановился только к приходу Дика Адвоката. Алана даже не взяли с командой на сборы, и он был вынужден уйти. До этого у Касаева не поперло в «Спартаке», а главное достижение этого периода – встреча с женой Мариной.

Сыграв сезон в «Алании», он упорхнул в «Кубань», в которой впервые по-настоящему зажег. В 2008 году он стал лучшим игроком первого дивизиона, забив восемь мячей и вытащив «Кубань» в РФПЛ. Потом был «Рубин». Казанский клуб выкупил Касаева за пять миллионов евро. В Казани Алан стал чемпионом страны, поучаствовал в исторической победе над «Барсой» на «Камп Ноу» и даже прорвался в сборную. Но так за нее и не сыграл.

В этом весь Алан Касаев – противоречивый, но важный российский футболист. На протяжении всей карьеры его недооценивали, но Касаев преодолевал трудности. Пришло время сделать это и сейчас.

Наглый дриблинг

В «Кубани» Алан влетел в российские медиа не только из-за забитых мячей. Даже будучи игроком первого дивизиона, он не стеснялся рисковать и идти в обыгрыш. В российском футболе, где игроков воспитывают по отработанным схемам, такая наглость – редкость. «Я не понимаю, что в этом страшного-то? Я ведь не обыгрываю в своей штрафной площадке. А у чужой я обыграл одного — и вот уже опасный момент. Для перекатывания мяча есть центральные полузащитники. Мне надо лезть смело на соперника, врываться в зоны. Чего бояться-то?» – говорил Касаев в интервью «Чемпионату».

Сила воли

Болельщики считают, что лишний вес мешает Касаеву быть маневренным. Сам Алан работает над собой, но не все зависит от него: «Дело в конституции моего тела, но я же не буду объяснять это каждому фанату». Касаев сидит на изнуряющих диетах, вообще не употребляет сладкое и выдыхается на тренировках. Сила воли и умение терпеть – это про него.

В детстве он как-то охранял Владикавказ в составе специального отряда. Уехав в Москву, сначала получал всего 1500 рублей в «Титане». Потом не сломался, когда не заиграл в двух топ-клубах и вернулся на родину. Сумел снова начать круто играть в «Локо» после неудачного периода в «Динамо».

За последний календарный год Касаев не провел и десяти матчей, окончательно завязнув в резерве «Локомотива». У клуба все слишком хорошо, чтобы что-то менять в составе. Новым вызовом в карьере Алана может стать «Ахмат». Придется выбирать.

Хороший человек

Касаев философски относится ко многим вещам. «Позовут в сборную – замечательно. Нет – не судьба», – говорит он, хотя, конечно, подчеркивает, что попасть в национальную команду до сих пор является его целью. Алан увлекается UFC и является совладельцем ресторана в Санкт-Петербурге, которым управляет его жена.

Он не вкладывает деньги куда попало, а занимается благотворительностью. «Я делаю это не ради пиара. В Осетии есть три футбольные школы – «Юность, «Алания» и «Барс» – всем привожу мячи, бутсы и экипировку. Есть детские дома, в которые регулярно машинами доставляю вещи. Я делаю это не ради пиара. Мне не жалко отдать хоть полмиллиона, главное – чтобы эти деньги дошли до людей, которым действительно требуется помощь», – объясняет Касаев.

Есть один показательный случай. Как-то раз у Алана угнали X6, а потом предложили вернуть обратно за два миллиона. «Оставьте себе», – ответил он. Правда, потом внедорожник все-таки снова оказался у него. Для Касаева не важны дорогие вещи. Главное, чтобы в жизни все было хорошо.

Он такой не один

Иван Саенко, Павел Яковлев, Сергей Паршивлюк, Денис Колодин, Динияр Билялетдинов, Алан Дзагоев, Олег Шатов – этот список практически бесконечен. Кто-то феерил больше, кто-то меньше, но всех их объединяет одно – в какой-то момент они перестали развиваться и не играли там, где были достойны играть. Многие из них младше Касаева, и у них еще есть шанс снова начать изумлять общественность. Есть он и у Алана. В Испании долгое время подобным игроком был Ариц Адурис, который заиграл после 30-ти. Алану Касаеву всего 31 год. Время заявить о себе у него еще есть.