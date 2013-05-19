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Эрьон Богдани
Статистика
Эрьон Богдани - статистика
Завершил карьеру
14 апреля 1977 (49), Тирана
#81 | Нападающий
191 см | 89 кг
Албания
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиена
18
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
89' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
2 : 1
12.05.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сиена
0 : 1
08.05.2013
Фиорентина
64' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Катания
3 : 0
05.05.2013
Сиена
69' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
4 : 0
28.04.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сиена
0 : 1
21.04.2013
Кьево
56' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Пескара
2 : 3
13.04.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сиена
0 : 0
07.04.2013
Парма
88' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2 : 2
30.03.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сиена
0 : 0
17.03.2013
Кальяри
73' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
1 : 2
10.03.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сиена
0 : 2
03.03.2013
Аталанта
47' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3 : 0
24.02.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сиена
3 : 0
18.02.2013
Лацио
76' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
1 : 1
10.02.2013
Сиена
88' - 90'
90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
3 : 1
03.02.2013
Интер
82' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1 : 0
27.01.2013
Сиена
1' - 58'
Италия. Серия А, 21 тур
Сиена
1 : 0
20.01.2013
Сампдория
64' - 90'
71'
76'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2 : 1
06.01.2013
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сиена
0 : 2
22.12.2012
Наполи
90' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сиена
1 : 0
18.11.2012
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
11.11.2012
Сиена
89' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сиена
1 : 0
04.11.2012
Дженоа
45' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
4 : 2
31.10.2012
Сиена
1' - 68'
42'
45'
Италия. Серия А, 9 тур
Сиена
0 : 0
27.10.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сиена
1 : 2
07.10.2012
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2 : 1
30.09.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сиена
1 : 0
27.09.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
0 : 2
23.09.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сиена
2 : 2
16.09.2012
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2 : 1
02.09.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сиена
0 : 0
26.08.2012
Торино
1' - 46'
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