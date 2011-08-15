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Денис Глушаков
Новости
Денис Глушаков - новости
Завершил карьеру
27 января 1987 (39), Миллерово
#88 | Полузащитник
181 см
Россия
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Вчера, 16:53
11
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
14 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
1 сентября
6
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Глушаков оценил слова Дивеева: «Он разбирается в футболе»
24 августа
5
Глушаков ответил на предложение обменять футболку Месси на квартиру в центре Москвы
23 августа
8
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
18 августа
3
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
17 августа
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
17 августа
9
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
15 августа
11
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
14 августа
2
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
14 августа
1
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
13 августа
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Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
8 августа
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Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
8 августа
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