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Денис Глушаков - статистика

Завершил карьеру
27 января 1987 (39), Миллерово
#88 | Полузащитник
181 см
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ростов
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Кайрат
2 : 1
11.02.2024
Ростов
Был в запасе
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Спартак
0 : 3
07.02.2024
Ростов
64' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 3
02.02.2024
Ростов
46' - 90'
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