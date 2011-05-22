Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Алекс Кальдерони
Статистика
Алекс Кальдерони - статистика
Завершил карьеру
30 мая 1976 (50)
#27 | Вратарь
182 см | 80 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чезена
1
-3
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
3 : 2
22.05.2011
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Чезена
1 : 0
15.05.2011
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 2
08.05.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
1 : 2
30.04.2011
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
0 : 2
23.04.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
2 : 2
10.04.2011
Чезена
Был в запасе
90'
Италия. Серия А, 31 тур
Чезена
2 : 2
03.04.2011
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
1 : 0
19.03.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Чезена
2 : 2
12.03.2011
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
2 : 3
06.03.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Чезена
1 : 0
27.02.2011
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
2 : 2
20.02.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
0 : 3
13.02.2011
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2 : 0
06.02.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Чезена
1 : 1
02.02.2011
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
1 : 1
30.01.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
2 : 0
23.01.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
3 : 2
19.01.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Чезена
0 : 1
16.01.2011
Рома
Был в запасе
Главные новости
ЦСКА объявил об уходе легионера
17:27
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
3
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
1
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
4
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
2
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
Видео
Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
18
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
5
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+