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Андрей Аршавин
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
4
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
4
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
16
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17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
4
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
4
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
11
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
7
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
9
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
9
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
5
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
6
16:13
Оффтоп
Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
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Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
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⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
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Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
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Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство
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15:36
«Чем РПЛ провинилась? Необъяснимые инициативы». Черданцев – о Fan ID
1
15:33
Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023
15:32
Где смотреть матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023
15:30
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Андрей Аршавин - посты
Полузащитник
Имя
Андрей
Отчество
Сергеевич
Фамилия
Аршавин
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Воспитаник
СДЮШОР «Смена»
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
29 мая 1981 (41 год)
Рост
172
Вес
71
Статистика
Новости
Статьи
Посты
17.05.2019 20:22
Геннадий Орлов ЛУЧШИЙ ЭКСПЕРТ В МИРЕ. Артем Дзюба. Андрей Аршавин. Новости футбола сегодня
В одном из интервью у комментатора Геннадия Орлова спросили на счет Артема Дзюбы, мол сможет ли Артем играть в Англии. Ну и Орлов как лучший эксперт в мире все свои мысли выложил на стол. Сказал Артем может и даже поведал тайму по чему у Аршавина...
11.08.2018 16:17
Футбол
Интервью Аршавин
28.06.2018 12:35
Россия на ЕВРО-08
Легендарный путь сборной России по футболу на европейском первенстве
05.08.2017 12:34
Южноамериканская диаспора. Всегда ли «Зенит» славился аргентинцами?
Кто представлял Аргентину в "Зените" до Паредеса и Дриусси
27.06.2017 17:49
Почему в России нет и не будет футбола.
Кубок Конфедераций в России продолжается, но уже без сборной России. Вылет национальной сборной вызвал разную реакцию, но самая логичная в этом случае – это спокойная и без всякого удивления.
1
01.06.2017 17:15
«Футбол в Казахстане теперь популярнее». Что творит Аршавин в «Кайрате»
Андрею Аршавину уже 36 лет, но своих футбольных качеств он не растерял. Блог «Русские и тут» рассказывает, какую пользу Аршавин приносит казахстанскому футболу. Он забивает удивительные голы.
18
04.03.2017 11:58
Аршавин: для меня главное в новом сезоне — чтобы «Кайрат» стал чемпионом
Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин накануне матча с «Астаной» (4 марта) за Суперкубок Казахстана поделился ожиданиями от нового сезона в чемпионате страны.
19.02.2017 17:00
Беги, Алекс! Петиция Александру Кержакову
Летом «Зенит» планирует предложить Кержакову последний контракт на год. Сам Александр тем временем выпустил автобиографию. Блог Vanity Fair призывает бомбардира не спешить с подведением итогов.
20
29.01.2017 15:00
Выше ваших ожиданий. Андрей Аршавин как лучший футболист России прямо сейчас
В последнее время все чаще ходят слухи о возможном возвращении Андрея Аршавина в сборную России. И хотя подобный сценарий едва ли осуществится, «Дриблинг Арбелоа» доказывает, что эти разговоры небезосновательны.
35
20.12.2016 14:00
Караваев, Аршавин и еще 7 лучших русских легионеров в Европе
Денис Черышев пока проигрывает войну с травмами, но в Европе есть наши игроки, за которых не стыдно. Блог «Русские и тут» собирает легионеров, которые успешно провели 2016 год.
6
19.12.2016 20:00
Почему Аршавин круче Озила. Неоспоримый факт
Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» на основе статистических данных подтверждает: это не патриотическое высказывание, а факт, который вряд ли можно оспорить.
39
23.11.2016 13:00
Признание Рауша и приз Бакаева. Как русские выступают в Европе
Митрюшкин провалился в игре с конкурентом «Сьона». Караваев опять отдал голевой пас. Корян забивает в молодежке «Витесса». Блог «Русские и тут» — о наших легионерах.
09.11.2016 15:00
Новый контракт Аршавина и молчание Черышева. Как русские выступают в Европе
Корян сыграл за основу «Витесса». Караваев и Комличенко встретились на поле. Миранчук закончил сезон в Эстонии. Блог «Русские и тут» рассказывает, как российские легионеры играют на европейских полях.
5
26.10.2016 18:51
Российские футболисты, когда-то выступавшие в АПЛ
Российских футболистов выступает в Европе сейчас не очень много... Но было время, когда за похождениями Русских в Европе было интересно смотреть
25.10.2016 10:50
Сухой Митрюшкин и результативный Миранчук. Как русские выступают в Европе
Сердеров забил важный гол за «Славию». Лысцов вышел на поле после долгого перерыва, а Комличенко рискует потерять место в основе «Слована». Блог «Русские и тут» – о наших легионерах.
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