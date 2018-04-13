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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Тосно
Ахмат - Тосно: обзор матча 13 апреля 2018
Ахмат
13.04.2018, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Тосно
53'
М. Митришев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Тосно
Желтая карточка
В. Анхель
85'
82'
Замена
Рикардиньо
️️️️
Р. Мирзов
77'
Желтая карточка
А. Буйволов
Замена
Л. Жаба
️️️️
М. Митришев
75'
63'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
А. Карницкий
Замена
А. Мбенг
️️️️
З. Садаев
63'
Замена
А. Швец
️️️️
Б. Бериша
58'
ГОЛ! 1:0!
М. Митришев
Пас отдал
З. Садаев
53'
Желтая карточка
О. Роши
47'
46'
Замена
А. Макаров
️️️️
Т. Маргасов
Желтая карточка
Родолфо
40'
29'
Желтая карточка
Т. Маргасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
21
Одисе Роши
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
4
Марко Полетанович
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
0
Антон Швец
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
12
Раванелли
АП
10
Адлан Кацаев
ПП
8
Лео Жаба
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
11
Рикардиньо
АП
5
Нуну Роша
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
77
Никола Труйич
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Городов
13
Семенов
2
Родолфо
4
Анхель
5
Мохаммади
40
Уциев
21
Роши
19
Иванов
7
Бериша
95
Митришев
9
Садаев
4-4-2
1
Юрченко
34
Маргасов
20
Дугалич
25
Буйволов
23
Чернов
4
Полетанович
10
Жигулев
14
Карницкий
21
Галиулин
88
Погребняк
27
Мирзов
95
Митришев
8
Лео Жаба
8
Лео Жаба
95
Митришев
7
Бериша
0
Швец
0
Швец
7
Бериша
9
Садаев
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Садаев
34
Маргасов
11
Макаров
11
Макаров
34
Маргасов
27
Мирзов
11
Рикардиньо
11
Рикардиньо
27
Мирзов
14
Карницкий
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
14
Карницкий
Остались в запасе
Ахмат
Тосно
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
11
Исмаэл
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Беким Балай
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Нуну Роша
ЦФ
77
Никола Труйич
ЦФ
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
11
Исмаэл
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Беким Балай
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Нуну Роша
ЦФ
77
Никола Труйич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Статистика матча Ахмат - Тосно
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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