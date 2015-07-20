ЦСКА - Рубин

Скомн, но дадеюсь со вкусом. Не было времени лицезреть, исправлюсь.
|29 тур
|25 мая, понедельник
|20:45
|ЦСКА
|3:0
|Рубин
|5 тур
|23 августа, суббота
|20:00
|Рубин
|2:1
|ЦСКА
|27 тур
|27 апреля, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|2:1
|Рубин
|4 тур
|4 августа, воскресенье
|13:30
|Рубин
|0:0
|ЦСКА
|26 тур
|28 апреля, воскресенье
|18:30
|Рубин
|2:0
|ЦСКА
|12 тур
|21 октября, воскресенье
|15:15
|ЦСКА
|2:0
|Рубин
|26 тур
|16 октября, воскресенье
|18:00
|ЦСКА
|2:1
|Рубин
|11 тур
|12 июня, воскресенье
|18:00
|Рубин
|1:0
|ЦСКА
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|20
|5
|5
|51:25
|+26
|65
|2.
|Ростов
|30
|19
|6
|5
|41:20
|+21
|63
|3.
|Зенит
|30
|17
|8
|5
|61:32
|+29
|59
|4.
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|54:25
|+29
|56
|5.
|Спартак М
|30
|15
|5
|10
|48:39
|+9
|50
|6.
|Локомотив
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|7.
|Ахмат
|30
|11
|11
|8
|35:30
|+5
|44
|8.
|Урал
|30
|10
|9
|11
|39:46
|-7
|39
|9.
|Крылья Советов
|30
|9
|8
|13
|19:31
|-12
|35
|10.
|Рубин
|30
|9
|6
|15
|33:39
|-6
|33
|11.
|Амкар-Пермь
|30
|7
|10
|13
|22:33
|-11
|31
|12.
|Уфа
|30
|6
|9
|15
|25:44
|-19
|27
|13.
|Анжи
|30
|6
|8
|16
|28:50
|-22
|26
|14.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|5
|11
|14
|34:44
|-10
|26
|15.
|Динамо М
|30
|5
|10
|15
|25:47
|-22
|25
|16.
|Мордовия
|30
|4
|12
|14
|30:50
|-20
|24
Скомн, но дадеюсь со вкусом. Не было времени лицезреть, исправлюсь.
Комментировал пьяный школьник
Вы кого попало что ли на БОМБАРДИР понабирали?
Комментатора в отпуск за свой счет, и уволить без компенсации...
К комментариям комментатора... Что это за выпускник класса коррекции?! Да еще и с повадками бирюлевского гопника?! (да простят меня жители Бирюлево) Никакого удовольствия от такого репортажа не получаю, уже не в первый раз!
Комментатора вон.10% рассказывал о футболе,а 90% нес всякую
чушь о теще,о национальности футболиста,о всем,но только не
о футболе.
Комментатор Журин смотрел футбол а писал непонятно про что,не приходи больше Журин.
масква-казань 6-0.до новых встреч
комментатору респект)) и огромное спасибо)
ну а почему нет? да и вообще норм комментировал
Миланов спас, много нервов я сжег на этой игре, нужно было больше забивать, реализация ужасная! К тому же Леня по непонятным причинам Страндберга на лавке гнобит:(
не отскочила казань