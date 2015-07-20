Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Николай Голубев (Санкт-Петербург), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Алексей Спирин (Москва)
Материалы

ЦСКА - Рубин

18.07.2015, Суббота, 18:30 мск Химки, стадион Арена-Химки Россия. Премьер-лига, 1 тур ЦСКА - Рубин Молодежные команды: 5 - 0
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
29 тур
25 мая, понедельник 20:45 ЦСКА 3:0 Рубин
5 тур
23 августа, суббота 20:00 Рубин 2:1 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
27 апреля, воскресенье 13:30 ЦСКА 2:1 Рубин
4 тур
4 августа, воскресенье 13:30 Рубин 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
28 апреля, воскресенье 18:30 Рубин 2:0 ЦСКА
12 тур
21 октября, воскресенье 15:15 ЦСКА 2:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
44 тур
13 мая, воскресенье 18:30 Рубин 3:1 ЦСКА
31 тур
18 ноября, пятница 20:15 ЦСКА 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
20 тур
13 августа, суббота 18:30 Рубин 1:1 ЦСКА
5 тур
17 апреля, воскресенье 16:45 ЦСКА 2:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
25 тур
24 октября, воскресенье 14:10 ЦСКА 0:0 Рубин
11 тур
14 мая, пятница 18:15 Рубин 0:1 ЦСКА
Суперкубок России 2010
Финал
7 марта, воскресенье 14:00 Рубин 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 ЦСКА 0:2 Рубин
14 тур
18 июля, суббота 16:00 Рубин 1:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2008/2009)
Финал
31 мая, воскресенье 14:00 Рубин 0:1 ЦСКА
Суперкубок России 2009
Финал
7 марта, суббота 14:00 Рубин 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
29 тур
16 ноября, воскресенье 14:00 ЦСКА 4:0 Рубин
15 тур
26 июля, суббота 14:00 Рубин 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2007
30 тур
11 ноября, воскресенье 14:00 Рубин 0:1 ЦСКА
1 тур
11 марта, воскресенье 14:00 ЦСКА 3:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
22 тур
14 октября, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Рубин
7 тур
29 апреля, суббота 00:00 Рубин 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
16 октября, воскресенье 18:00 ЦСКА 2:1 Рубин
11 тур
12 июня, воскресенье 18:00 Рубин 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
23 июля, пятница 00:00 ЦСКА 1:0 Рубин
15 тур
7 июля, среда 00:00 Рубин 2:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
30 тур
1 ноября, суббота 00:00 Рубин 3:2 ЦСКА
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 ЦСКА 4:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
...
  • ...
    Рейтинг: +41

    Sueverny 19 июля 2015, 14:39

    Скомн, но дадеюсь со вкусом. Не было времени лицезреть, исправлюсь.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11

    programsxp 19 июля 2015, 07:31

    Комментировал пьяный школьник
    Вы кого попало что ли на БОМБАРДИР понабирали?

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +170

    Субъективное мнение 18 июля 2015, 21:47

    Комментатора в отпуск за свой счет, и уволить без компенсации...

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11

    volk89 18 июля 2015, 20:33

    К комментариям комментатора... Что это за выпускник класса коррекции?! Да еще и с повадками бирюлевского гопника?! (да простят меня жители Бирюлево) Никакого удовольствия от такого репортажа не получаю, уже не в первый раз!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 18 июля 2015, 20:29

    Комментатора вон.10% рассказывал о футболе,а 90% нес всякую
    чушь о теще,о национальности футболиста,о всем,но только не
    о футболе.

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +492

    забайкальский армеец 18 июля 2015, 20:26

    Комментатор Журин смотрел футбол а писал непонятно про что,не приходи больше Журин.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22

    22101976 18 июля 2015, 20:23

    масква-казань 6-0.до новых встреч

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +469

    64русс 18 июля 2015, 20:21

    комментатору респект)) и огромное спасибо)

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +17

    я беременна > 64русс 18 июля 2015, 20:22

    это из-за тещи чтоли?)))

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +469

    64русс > я беременна 18 июля 2015, 20:25

    ну а почему нет? да и вообще норм комментировал

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 18 июля 2015, 20:20

    Миланов спас, много нервов я сжег на этой игре, нужно было больше забивать, реализация ужасная! К тому же Леня по непонятным причинам Страндберга на лавке гнобит:(

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22

    22101976 18 июля 2015, 20:20

    не отскочила казань

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 