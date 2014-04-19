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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Зенит
Анжи - Зенит: обзор матча 19 апреля 2014
Анжи
19.04.2014, суббота, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Зенит
29'
Ф. Смолов
9'
Х. Саломон Рондон
62'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Зенит
Желтая карточка
А. Ещенко
89'
89'
Желтая карточка
Д. Кришито
85'
Замена
К. Ансальди
️️️️
Данни
Замена
С. Сердеров
️️️️
Ф. Смолов
77'
74'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Халк
73'
Травма
Халк
72'
Желтая карточка
Халк
Замена
В. Соболев
️️️️
В. Быстров
71'
62'
ГОЛ! 1:2!
Данни
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
59'
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Аршавин
Замена
М. Гаджиев
️️️️
Д. Билялетдинов
53'
Желтая карточка
Д. Билялетдинов
40'
Желтая карточка
А. Бухаров
38'
Желтая карточка
Г. Григалава
31'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Смолов
29'
9'
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
А. Витсель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
78
Илья Максимов
ОП
10
Одил Ахмедов
(К)
ОП
34
Владимир Быстров
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
28
Аксель Витсель
ОП
10
Данни
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
91
Махач Гаджиев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
4-2-2-2
41
Кержаков
88
Григалава
3
Гаджибеков
24
Епуряну
38
Ещенко
78
Максимов
10
Ахмедов
14
Билялетдинов
34
Быстров
11
Бухаров
90
Смолов
4-1-4-1
12
Лодыгин
8
Смольников
13
Нету
6
Ломбертс
4
Кришито
28
Витсель
7
Халк
10
Данни
20
Файзулин
28
Аршавин
23
Рондон
34
Быстров
19
Соболев
19
Соболев
34
Быстров
14
Билялетдинов
91
Гаджиев
91
Гаджиев
14
Билялетдинов
90
Смолов
28
Сердеров
28
Сердеров
90
Смолов
10
Данни
14
Ансальди
14
Ансальди
10
Данни
7
Халк
44
Тимощук
44
Тимощук
7
Халк
28
Аршавин
27
Шатов
27
Шатов
28
Аршавин
Остались в запасе
Анжи
Зенит
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
88
Максим Рудаков
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Анжи - Зенит
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
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