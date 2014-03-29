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Амкар-Пермь - Зенит
Амкар-Пермь - Зенит: обзор матча 29 марта 2014
Амкар-Пермь
29.03.2014, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Зенит
19'
М. Канунников
49'
Д. Кришито
54'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Зенит
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Лодыгин
88'
Замена
К. Ансальди
️️️️
Данни
84'
Желтая карточка
Д. Кришито
82'
Замена
И. Смольников
️️️️
А. Кержаков
Замена
Г. Пеев
️️️️
М. Якубко
67'
Замена
Д. Ходжаниязов
️️️️
Д. Збожень
59'
Замена
К. Васильев
️️️️
Я. Гол
57'
54'
ГОЛ! 1:2!
А. Кержаков
Пас отдал
Халк
49'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кришито
24'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
О. Шатов
24'
Травма
О. Шатов
ГОЛ! 1:0!
М. Канунников
Пас отдал
А. Коломейцев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЛП
5
Януш Гол
ЦП
40
Благо
ЦП
8
Фегор Огуде
АП
26
Мартин Якубко
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Аксель Витсель
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Халк
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
14
Константин Васильев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Георги Пеев
ПП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
29
Михаил Мжельский
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
18
Константин Зырянов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-3-1-2
42
Нарубин
25
Збожень
97
Фибел
21
Белоруков
14
Сираков
18
Коломейцев
40
Благо
5
Гол
8
Огуде
99
Канунников
26
Якубко
4-2-3-1
12
Лодыгин
22
Анюков
6
Ломбертс
13
Нету
4
Кришито
44
Тимощук
28
Витсель
7
Халк
27
Шатов
10
Данни
11
Кержаков
25
Збожень
5
Ходжаниязов
5
Ходжаниязов
25
Збожень
5
Гол
14
Васильев
14
Васильев
5
Гол
26
Якубко
7
Пеев
7
Пеев
26
Якубко
10
Данни
14
Ансальди
14
Ансальди
10
Данни
11
Кержаков
8
Смольников
8
Смольников
11
Кержаков
27
Шатов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
27
Шатов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Зенит
1
Роман Герус
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
78
Александр Васютин
ВР
29
Михаил Мжельский
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
29
Михаил Мжельский
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Амкар-Пермь - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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