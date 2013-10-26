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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Зенит
Урал - Зенит: обзор матча 26 октября 2013
Урал
26.10.2013, суббота, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Зенит
42'
С. Гогниев
54'
Р. Широков
78'
Р. Широков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Зенит
Замена
А. Ерохин
️️️️
В. Коман
87'
82'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Данни
78'
ГОЛ! 1:2!
Р. Широков
Пас отдал
О. Шатов
77'
Желтая карточка
Данни
75'
Замена
В. Быстров
️️️️
А. Аршавин
Желтая карточка
Ч. Лунгу
70'
Замена
А. Саркисов
️️️️
Э. Манучарян
66'
54'
ГОЛ! 1:1!
Р. Широков
Пас отдал
Халк
46'
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Анюков
ГОЛ! 1:0!
С. Гогниев
42'
Желтая карточка
Г. Асеведо
33'
32'
Желтая карточка
Л. Нету
11'
Пенальти не реализован!
Халк
Желтая карточка
А. Солосин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
20
Андрей Чухлей
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
15
Александр Новиков
ПЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛВ
7
Кантемир Берхамов
ОП
78
Владимир Коман
ОП
30
Герсон Асеведо
АП
10
Эдгар Манучарян
ПВ
2
Спартак Гогниев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
20
Виктор Файзулин
ОП
6
Николас Ломбертс
(К)
ОП
15
Роман Широков
АП
28
Андрей Аршавин
ПВ
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Урал
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
32
Андрей Горбанец
АП
21
Александр Ерохин
АП
0
Александр Соболев
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-2-3-1
1
Солосин
20
Чухлей
63
Белозеров
6
Оттесен
15
Новиков
7
Берхамов
78
Коман
10
Лунгу
30
Асеведо
10
Манучарян
2
Гогниев
3-3-3-1
12
Лодыгин
22
Анюков
4
Кришито
13
Нету
28
Витсель
20
Файзулин
6
Ломбертс
28
Аршавин
15
Широков
10
Данни
7
Халк
78
Коман
21
Ерохин
21
Ерохин
78
Коман
10
Манучарян
11
Саркисов
11
Саркисов
10
Манучарян
10
Данни
44
Тимощук
44
Тимощук
10
Данни
22
Анюков
27
Шатов
27
Шатов
22
Анюков
28
Аршавин
34
Быстров
34
Быстров
28
Аршавин
Остались в запасе
Урал
Зенит
13
Александр Щаницин
АП
0
Александр Соболев
ЦФ
32
Андрей Горбанец
АП
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
18
Константин Зырянов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
0
Александр Соболев
ЦФ
32
Андрей Горбанец
АП
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
18
Константин Зырянов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Урал - Зенит
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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