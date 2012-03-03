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Судьи
Главный судья:
Максим Лаюшкин (Москва)

ЦСКА - Зенит

03.03.2012, Суббота, 16:00 мск Москва, стадион Лужники Трансляция: "Россия 2" 15:15 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 15:55 (прямая) Россия. Премьер-лига, 33 тур ЦСКА - Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
19 тур
6 августа, суббота 18:45 ЦСКА 0:2 Зенит
4 тур
10 апреля, воскресенье 18:30 Зенит 0:3 ЦСКА
Россия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
20 апреля, среда 20:00 Зенит 0:2 ЦСКА
Суперкубок России 2011
Финал
6 марта, воскресенье 13:00 Зенит 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
18 тур
10 ноября, среда 19:00 Зенит 1:3 ЦСКА
4 тур
28 апреля, среда 20:00 ЦСКА 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
26 сентября, суббота 14:00 Зенит 2:0 ЦСКА
9 тур
17 мая, воскресенье 19:00 ЦСКА 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
22 тур
21 сентября, воскресенье 16:00 Зенит 1:3 ЦСКА
8 тур
30 июля, среда 19:00 ЦСКА 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
29 сентября, суббота 14:00 Зенит 2:1 ЦСКА
11 тур
26 мая, суббота 14:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
26 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
11 тур
19 июля, среда 00:00 Зенит 0:0 ЦСКА
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
ответный матч		 10 мая, среда 20:00 Зенит 0:3 ЦСКА
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
первый матч		 3 мая, среда 14:00 ЦСКА 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
21 августа, воскресенье 18:00 ЦСКА 1:1 Зенит
5 тур
17 апреля, воскресенье 16:00 Зенит 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
25 октября, понедельник 00:00 Зенит 0:3 ЦСКА
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 3:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
11 июля, пятница 00:00 ЦСКА 2:2 Зенит
15 тур
28 июня, суббота 00:00 Зенит 4:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Зенит 0:2 ЦСКА
3 тур
17 марта, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
Чемпионат России 2001
26 тур
30 сентября, воскресенье 00:00 Зенит 6:1 ЦСКА
12 тур
11 июня, понедельник 00:00 ЦСКА 1:1 Зенит
Чемпионат России 2000
22 тур
18 августа, пятница 00:00 Зенит 0:1 ЦСКА
8 тур
12 мая, пятница 00:00 ЦСКА 4:1 Зенит
Чемпионат России 1999
19 тур
11 июля, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 ЦСКА
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:2 Зенит
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Зенит 0:1 ЦСКА
2 тур
4 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Зенит
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Зенит 2:0 ЦСКА
11 тур
24 мая, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Чемпионат России 1996
29 тур
28 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
12 тур
15 мая, среда 00:00 Зенит 1:1 ЦСКА
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 44 24 16 4 85:40 +45 88
2. Спартак М 44 21 12 11 68:48 +20 75
3. ЦСКА 44 19 16 9 72:47 +25 73
4. Динамо М 44 20 12 12 66:50 +16 72
5. Анжи 44 19 13 12 54:42 +12 70
6. Рубин 44 17 17 10 55:41 +14 68
7. Локомотив 44 18 12 14 59:48 +11 66
8. Кубань (ЛФЛ) 44 15 16 13 50:45 +5 61
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