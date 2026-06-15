Швеция разгромила Тунис в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира-2026, итоговый счет 5:1.
Ясин Айяри открыл счет на 7-й минуте матча.
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Александер Исак отличился на 30-й.
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Омар Рекик отыграл один мяч в конце первого тайма.
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Виктор Дьекереш забил после ошибки защитника.
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Маттиас Сванберг стал автором четвертого гола в ворота Туниса.
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Айяри оформил дубль.
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Источник: «Бомбардир»