Казанский сказал, может ли «Спартак» обыграть «ПСЖ»

24 мая, 10:45
12

Комментатор Денис Казанский высказался о «Спартаке» перед суперфиналом FONBET Кубка России c «Краснодаром».

«Краснодар» приедет в «Лужники» с максимальной мотивацией после разбитых сердец, надежд, чаяний, посуды, телевизоров …что там еще можно разбить…

Подаренное «Зениту» чемпионство – отличный мотиватор для команды на Кубок. Или нет? Или как раз эта печальная часть биографии сезона добавит дизморали в каждый удар по мячу?! Будут бить с таким выражением лица, будто только что постирали свой паспорт.

«Спартак»… Вот тут непонятно примерно всe. Как всегда. Понять «Спартак» – может быть предметом сценария глубокого психологического исследования Альмодовара или фон Триера. В «свой день» красно-белые – да ещe и на домашнем когда-то стадионе, да ещe и с феерической поддержкой – могут обыграть не то что «Краснодар» – «ПСЖ». Ну, это я раздухарился, конечно.

И всe же: «Спартак» может! Может всe, причeм одновременно. Нет никакого ощущения, что Карседо знает свой лучший стартовый состав. Да и стартовый состав не сильно знаком с Карседо. Всe лето впереди. Но вот как в него уйти? В каком настроении?

Всe это дико интригует. Ещe и потому, что обе команды – победители. Вот они и затянут выяснение отношений, потому что не имеют морального права проигрывать. А физическое право заложено в самой сути игры. И в том, что все уже давно отдыхают либо празднуют, как Махачкала и «Акрон». Там уже: «Всем спасибо. Все свободны!» А в «Лужниках» как бы в пенальти не отправились.

Но мне кажется, что осторожность первого тайма вполне обоснованна. Одной ошибки хватит, чтобы посыпались и те, и другие», – написал Казанский.

  • Суперфинал пройдет сегодня в «Лужниках» и начнется в 18:00 мск.
  • «Спартак» в этом сезоне занял в РПЛ 4-е место, «Краснодар» – 2-е.

Источник: телеграм-канал «Казанский Код»
Россия. Кубок Франция. Лига 1 Краснодар Спартак ПСЖ
Комментарии (12)
Боцман59rus
_ что то из Краснодара прям раздули непонятно что, без липы на Умярове и в последнем матче не победили бы
ssmireggor
Интерес
Да выиграет "Краснодар",не волнуйтесь! Когда коту делать нечего,он занимается санитарно-гигиеническими мероприятиями и меняет кличку на "Казанский".
NewLife
Папа может....😆
Литейный 4 (returned)
Свинарня может обыграть ПСЖ разве, что на поле у французов останется 4 игрока , включая Сафонова на воротах. Гыгыгы
Garrincha58
такое мог сказать человек вышедший из больницы с головным болями
k611
Несёт пургу какую то...
