Казанский сказал, может ли «Спартак» обыграть «ПСЖ»

Комментатор Денис Казанский высказался о «Спартаке» перед суперфиналом FONBET Кубка России c «Краснодаром».

«Краснодар» приедет в «Лужники» с максимальной мотивацией после разбитых сердец, надежд, чаяний, посуды, телевизоров …что там еще можно разбить…

Подаренное «Зениту» чемпионство – отличный мотиватор для команды на Кубок. Или нет? Или как раз эта печальная часть биографии сезона добавит дизморали в каждый удар по мячу?! Будут бить с таким выражением лица, будто только что постирали свой паспорт.

«Спартак»… Вот тут непонятно примерно всe. Как всегда. Понять «Спартак» – может быть предметом сценария глубокого психологического исследования Альмодовара или фон Триера. В «свой день» красно-белые – да ещe и на домашнем когда-то стадионе, да ещe и с феерической поддержкой – могут обыграть не то что «Краснодар» – «ПСЖ». Ну, это я раздухарился, конечно.

И всe же: «Спартак» может! Может всe, причeм одновременно. Нет никакого ощущения, что Карседо знает свой лучший стартовый состав. Да и стартовый состав не сильно знаком с Карседо. Всe лето впереди. Но вот как в него уйти? В каком настроении?

Всe это дико интригует. Ещe и потому, что обе команды – победители. Вот они и затянут выяснение отношений, потому что не имеют морального права проигрывать. А физическое право заложено в самой сути игры. И в том, что все уже давно отдыхают либо празднуют, как Махачкала и «Акрон». Там уже: «Всем спасибо. Все свободны!» А в «Лужниках» как бы в пенальти не отправились.

Но мне кажется, что осторожность первого тайма вполне обоснованна. Одной ошибки хватит, чтобы посыпались и те, и другие», – написал Казанский.