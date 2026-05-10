Отец Флика умер в день Эль Класико

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик узнал о смерти отца. Флика-старшего не стало сегодня утром.

Тренер не планирует пропускать Эль Класико против «Реала», намеченное на 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Планируется, что «Барселона» сыграет с траурными повязками, а перед игрой состоится минута молчания.