Вердикт РФС по пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Департамент судейства и инспектирования РФС опубликовал разъяснение по пенальти в матче 28-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Спартак» (2:1).

Решение судьи Сергея Карасева признано верным.

«Обороняющийся игрок совершает удар по ноге соперника (фол по неосторожности), не позволяя ему продолжить владение мячом. ВАР проанализировал эпизод и правильно подтвердил решение арбитра назначить пенальти», – написал департамент.