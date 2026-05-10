Вердикт РФС по пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Департамент судейства и инспектирования РФС опубликовал разъяснение по пенальти в матче 28-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Спартак» (2:1).
Решение судьи Сергея Карасева признано верным.
«Обороняющийся игрок совершает удар по ноге соперника (фол по неосторожности), не позволяя ему продолжить владение мячом. ВАР проанализировал эпизод и правильно подтвердил решение арбитра назначить пенальти», – написал департамент.
- Фолил Эсекьель Барко.
- «Спартак» борется в РПЛ за топ-3.
- Команда сыграет в суперфинале FONBET Кубка России.
Источник: ютуб-канал РФС