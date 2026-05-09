Российский миллиардер, помогавший ЦСКА, может стать инвестором другого клуба РПЛ

Новым инвестором «Пари НН» может стать российский предприниматель и миллиардер Алексей Репик.

При этом клуб начнeт курировать агент Павел Андреев.

46-летний Репик – основатель группы фармацевтических компаний «Р‑Фарм». В 2023 году его состояние оценивалось Forbes в 2,3 миллиарда долларов.

В январе сообщалось, что бизнесмен увеличил финансовое присутствие в ЦСКА, за который болеет. В частности, Репик проспонсировал трансфер Максима Воронова из «Урала».

«В Нижегородской области рассчитывают снизить госфинансирование местных спортивных команд, исключая хоккейные. Губернатор региона готов выделять на футбольный клуб лишь 200 миллионов рублей в год. В связи с этим в «Пари НН» в ближайшее время могут прийти частные инвестиции со стороны Репика.

Если спонсор договорится с клубом и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, то станет отвечать за финансирование команды, а агент Андреев – за еe курирование», – написал источник.