  • Российский миллиардер, помогавший ЦСКА, может стать инвестором другого клуба РПЛ

Российский миллиардер, помогавший ЦСКА, может стать инвестором другого клуба РПЛ

Вчера, 17:42
6

Новым инвестором «Пари НН» может стать российский предприниматель и миллиардер Алексей Репик.

При этом клуб начнeт курировать агент Павел Андреев.

  • 46-летний Репик – основатель группы фармацевтических компаний «Р‑Фарм». В 2023 году его состояние оценивалось Forbes в 2,3 миллиарда долларов.
  • В январе сообщалось, что бизнесмен увеличил финансовое присутствие в ЦСКА, за который болеет. В частности, Репик проспонсировал трансфер Максима Воронова из «Урала».

«В Нижегородской области рассчитывают снизить госфинансирование местных спортивных команд, исключая хоккейные. Губернатор региона готов выделять на футбольный клуб лишь 200 миллионов рублей в год. В связи с этим в «Пари НН» в ближайшее время могут прийти частные инвестиции со стороны Репика.

Если спонсор договорится с клубом и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, то станет отвечать за финансирование команды, а агент Андреев – за еe курирование», – написал источник.

  • «Пари НН» может вылететь из РПЛ в Первую лигу. После 28 туров команда идет на 15-м месте с 22 очками.
  • От зоны стыковых матчей клуб отстает на 2 очка.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Пари НН ЦСКА
Комментарии (6)
Skull_Boy
1778338820
Футбола, как и другого спорта нет, кроме фигурки, хоккея и гимнастики
Ответить
val69
1778340752
Репик- миллиардер.. Репин- РУССКИЙ художник... Пи***дец рос. футболу...
Ответить
Mirak92
1778345858
Да да болеет он за ЦСКА, как и Орешкин. Один поотмывал бабло, другой все никак не угомониться
Ответить
Я не PобоT
1778348804
а агент Андреев – за еe курирование---- Кто такой ? Непонятно неизвестный.Такой ведь накурирует до беды.
Ответить
Коста008
1778354926
Я еще могу понять, зачем это Андрееву, это его хлеб по сути, а вот зачем Репику Нижний вообще непонятно. Если делать из него нижегородский аналог Краснодара, то точно без Андреева, да и денег уйдет тьма, как и времени, а сейчас мягко скажем не самая лучшая экономическая обстановка, да и футбол под различными ограничениями. ЦСКА как никак уже готовый проект, там отдача инвестиций более понятная. Если бы он заинтересовался бы другим крупным клубом, это можно было бы понять. Тут скорее это было бы выгодно области, чтобы сплавить клуб с баланса
Ответить
