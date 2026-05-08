Семак и Мостовой поссорились из-за девушек

У главного тренера «Зенита» Сергея Семака конфликт с футболистом команды Андреем Мостовым.
«Лишний вес, дисциплина, нарушение режима, девушки – основные причины конфликта Мостового с Семаком.
Несмотря на все это, Андрею предложили продлить договор. При этом вингер ведeт себя не очень профессионально и не желает оставаться в команде под руководством Семака», – написал источник.
Сообщалось об интересе к 28-летнему футболисту со стороны ЦСКА и «Краснодара». Третий претендент на него – «Локомотив».
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
- В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.
- После зимней паузы Мостовой лишь 4 раза выходил на замену в играх РПЛ. Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»