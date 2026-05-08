Семак и Мостовой поссорились из-за девушек

Вчера, 18:44
25

У главного тренера «Зенита» Сергея Семака конфликт с футболистом команды Андреем Мостовым.

«Лишний вес, дисциплина, нарушение режима, девушки – основные причины конфликта Мостового с Семаком.

Несмотря на все это, Андрею предложили продлить договор. При этом вингер ведeт себя не очень профессионально и не желает оставаться в команде под руководством Семака», – написал источник.

Сообщалось об интересе к 28-летнему футболисту со стороны ЦСКА и «Краснодара». Третий претендент на него – «Локомотив».

  • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
  • В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.
  • После зимней паузы Мостовой лишь 4 раза выходил на замену в играх РПЛ. Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей Семак Сергей
zigbert
1778256382
Девушки тут не при чем. Мостовой перестал выходить на поле.
Интерес
1778256482
В ЦСКА его быстро обезжирят, до такой степени, что с нынешними будет наперегонки...ползать.
Юбиляр
1778256517
"Семак и Мостовой поссорились из-за девушек" - такое впечатление, что они девушек не поделили ! Гыгыгы.
...уефан
1778258120
...ну, хоть не из-за парней, спасибо дневальному, а то мог и такое отчебучить...
slavа0508
1778259741
Заголовок бомба . а на деле пшик ...
WadSon
1778259820
Как же зае.бали редакторы с своими конченными заголовками
шахта Заполярная
1778260520
А что ему еще делать, марковка стоит, парень то молодой, не евнух. На поле не выпускают, там снежки бразильские.
Литейный 4 (returned)
1778262707
Кабаки и бабы доведут до цугундера!(с). Гыгыгы
Айболид
1778263694
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU» Эти черти под бромантаном ещё и не такое сочинят .
Garrincha58
1778305286
В Зените могут поступить, как с Круговым продавать не будут и на поле выпускать не будут у него ещё год контракта сошлют в Зенит-2
