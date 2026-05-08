Семак и Мостовой поссорились из-за девушек

У главного тренера «Зенита» Сергея Семака конфликт с футболистом команды Андреем Мостовым.

«Лишний вес, дисциплина, нарушение режима, девушки – основные причины конфликта Мостового с Семаком.

Несмотря на все это, Андрею предложили продлить договор. При этом вингер ведeт себя не очень профессионально и не желает оставаться в команде под руководством Семака», – написал источник.

Сообщалось об интересе к 28-летнему футболисту со стороны ЦСКА и «Краснодара». Третий претендент на него – «Локомотив».