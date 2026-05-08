Новая информация о возвращении Моуринью в «Реал»

«Реал» активен в вопросе возможного возвращения Жозе Моуринью.
«Реал Мадрид» начал переговоры с Жозе Моуринью, и сейчас ведутся прямые контакты.
«Бенфика» хочет, чтобы Моуринью остался, но знает о продолжающихся переговорах с «Реалом».
Все зависит от «Мадрида». Решение за Флорентино Пересом: он будет решать, вернется Моуринью или нет», – написал источник.
- Португалец был главным тренером «сливочных» с 2010 по 2013 год и выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
- «Реал» занимает второе место в Ла Лиге с 74 очками после 33 туров. Команда отстает от «Барселоны» на 11 баллов. Впереди – Эль Класико (10 мая).
- «Мадрид» с 12 января возглавляет Альваро Арбелоа, сменивший на посту главного тренера Хаби Алонсо.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо