Раскрыта причина, по которой Баринов решил уйти из «Локомотива»

Дмитрий Баринов перейдет из «Локомотива» в ЦСКА.
29-летний полузащитник подпишет с армейцами контракт летом. Он уже сообщил руководству «Локо» и главному тренеру Михаилу Галактионову о своем решении.
Баринов решил уйти из «Локомотива» из-за отношения с руководством. Ему не понравилось, что клуб слишком долго тянул с предложением о новом контракте. По мнению футболиста, точка невозврата уже пройдена.
- Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года.
- В этом сезоне игрок провел 23 матча, в которых забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
Источник: «Чемпионат»