Раскрыта причина, по которой Баринов решил уйти из «Локомотива»

Дмитрий Баринов перейдет из «Локомотива» в ЦСКА.

29-летний полузащитник подпишет с армейцами контракт летом. Он уже сообщил руководству «Локо» и главному тренеру Михаилу Галактионову о своем решении.

Баринов решил уйти из «Локомотива» из-за отношения с руководством. Ему не понравилось, что клуб слишком долго тянул с предложением о новом контракте. По мнению футболиста, точка невозврата уже пройдена.